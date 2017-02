1 февраля 2017 г. Крис Заппоне | The Age Фальшивые новости: почему Запад сегодня так слеп в отношении российской пропаганды "Россия искусно использует социальные сети, чтобы разделять Запад и увеличить влияние Москвы в Европе, США и в последнее время в Азии, - сообщает Карл Заппоне в The Age. - Использование социальных сетей как платформы для разделения демократий работает отчасти потому, что эта стратегия базируется на основательном слепом пятне открытых сообществ: происхождении и громкости голосов, принимающих участие в сетевой дискуссии". "Западные страны, изобретатели интернета и социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, склонны воспринимать дискуссию в социальных сетях как открытое отражение взглядов общества, - говорится в статье. - Сама эта открытость означает, что в дебаты могут вмешиваться голоса извне - не с целью расширить дискуссию, а чтобы кооптировать аргументы и с их помощью вывести заключения, подрывающие западные общества и правительства". "Пропаганда может кристаллизоваться до хэштегов, и смыслы могут искажаться с целью затуманить понимание предмета или испортить репутацию идей, партий или деятелей, - указывает автор. - В этом мире противоположность свободной торговли - не протекционизм, а "антиглобализм". Либералы - "неолибералы". Голосование за Трампа позволит "избежать войны с Россией". Хиллари становится "Killary" (от английского "kill" - убивать. - Прим. ред.). Эта пропаганда склоняется к крайностям, стремясь разъесть более широкую центральную область согласия, необходимого для функционирования либеральных демократий, где бы они ни находились, включая Азиатско-Тихоокеанский регион". "Скорость распространения и проникающая способность пропаганды в социальных сетях может доводить пользователей до эффекта 360 градусов, когда воспринимаемое ими кажется не связным идеологическим посланием, а естественным и нарастающим консенсусом толпы", - полагает Заппоне. "В социальных сетях используются боты (сокращение от "роботы") - программки для автоматизации размещения публикаций или ответов на сообщения. В последние годы в ходе политических кампаний применялись боты, но не всегда это приводило к желаемому эффекту, - говорится в статье. - Влияние взаимодействия между ботами и людьми не всегда ясно, по словам [директора по исследованиям проекта "Пропаганда" Оксфордского института интернета Сэмюела] Вули. Однако понятно, что боты могут применяться для превращения ключевых слов в тренды. Это огромная задняя дверь, сквозь которую в западные СМИ могут прийти внешние силы. В Facebook, Google и Twitter алгоритмы формирования трендов довольно сильно зависят от чисел, утверждает Вули, "и боты массово разгоняют эти алгоритмы". "В то же время фокус российской пропаганды сместился, по сравнению с советскими временами, когда она превозносила материальный успех коммунизма и критиковала западный декаданс", - говорится в статье. Сегодняшняя российская пропаганда "очень адаптивна и не сводится ни к какой идеологической системе", как выразилась старший редактор журнала Intersection Project Ольга Ирисова в интервью Fairfax Media. Это справедливо для всего множества голосов, которые разносят эту пропаганду, в том числе поддерживаемых государством телевещателей, вроде Sputnik и RT, гордящихся тем, что они предлагают "альтернативы" традиционным СМИ. Это существенное изменение, по сравнению с холодной войной". "Если во время холодной войны было более-менее ясно, какие сюжеты будет продвигать советская пропаганда, заряженная коммунистической идеологией (капитализм против коммунизма как альтернативной модели развития; истории о том, как плохо живется людям в капиталистических странах и как хорошо советское государство заботится о своем народе), нынешняя кремлевская пропаганда может продвигать почти любой сюжет, способный подорвать веру людей в либеральный образ жизни", - сказала Ирисова. По ее словам, "для левых у Кремля одно послание, для правых - другое". "Почему Россия делает это? Потому что при президенте Владимире Путине эта страна начала пытаться вернуть себе былую славу, которую, по ощущению многих ее граждан, у нее отобрали после развала Советского Союза, - утверждает Заппоне. - Эта кибервойна использует сильные стороны российского общества - уверенное владение компьютером и иностранными языками, процветающая интернет-культура и знание Запада". "Сколько бы мы ни говорили о "фальшивых новостях", в случае России наибольший риск проистекает из того, что точнее можно назвать "полуфальшивыми новостями", - указывает автор. "Важно понимать, что полностью выдуманные истории встречаются довольно редко, - сказала Ирисова. - Большинство прокремлевских СМИ берут настоящие новости или события, однако с помощью эмоционального стиля и подходящих к случаю "экспертов" искажают их так, чтобы Запад или либералы выглядели "плохими парнями". Источник: The Age