1 февраля 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast Крах высокопоставленного сотрудника российской киберразведки "Словно в сцене из какого-нибудь фильма Брайана де Пальмы, офицеры ФСБ схватили своего коллегу и надели ему на голову мешок, а позднее не пытались или почти не пытались сохранить свои действия в тайне", - утверждает в The Daily Beast журналистка Анна Немцова. "Сергей Марков, член Общественной палаты при российском парламенте [так в оригинале. - Прим. ред.] и советник Кремля, подтвердил The Daily Beast этот инцидент", - пишет автор. "В начале декабря полковник ФСБ Сергей Михайлов, отвечавший за кибервойны и кибератаки /.../ был арестован ФСБ; да, с мешком на голове", - сказал Марков. По мнению издания, эта история, возможно, простирается от Лубянской площади до штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли, а также до ФБР и Белого дома. "Были ли эти и другие сотрудники госструктур, недавно арестованные в России, ответственными за хакерские атаки, которые помогли Трампу победить на президентских выборах в США? Либо они были "кротами" в ФСБ, которые дали американскому ЦРУ неопровержимую информацию, позволившую определенно указать на президента Путина как на того, кто стоял за заговором по срыву избирательного процесса в Америке? Или они одновременно совершали атаки и были информаторами? Либо это дело (что неправдоподобно) вообще не имеет отношения к данной теме?" - задается вопросами автор. По мнению Немцовой, пока на такие вопросы невозможно ответить. "Но во вторник Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев были официально обвинены в государственной измене за передачу конфиденциальной информации ЦРУ", - пишет издание. "В этом деле было больше четырех подозреваемых, и я защищаю некоторых из них, но до четверга не могу говорить об их именах", - сказал в интервью изданию адвокат Иван Павлов, специалист по делам о госизмене. Первоначально в статьях об этом деле говорилось о связи Михайлова с хакерской группировкой "Шалтай-Болтай". По мнению автора, действия "Шалтай-Болтая" заслуживают внимания еще и потому, что Путин и ФСБ, возможно, воспринимали их, как провокации. "Поэтому неудивительно, что название "Шалтай-Болтай" упоминается в утечках информации об этом деле. Возможно, это сигнал, адресованный людям на Западе, которые, как считается, стоят за этой организацией", - говорится в статье. Марков заявил в интервью Daily Beast, что Михайлов "определенно контролировал "Шалтай-Болтая", который "сотрудничал с украинской СБУ, а это то же самое, что работать на ЦРУ; он работал с ними, а это, очевидно, измена". "Но Павлов сказал, что, судя по той информации, которую он получил на данный момент, дело не имеет никакого отношения к хакерам из "Шалтая-Болтая". Подозреваемые были обвинены в прямом сотрудничестве с иностранными компаниями и иностранными разведслужбами, и часть случаев сотрудничества якобы имела место еще в 2012 году", - пишет автор. Издание размышляет: почему Кремль "слил" информацию об аресте Михайлова именно в середине января - сразу после инаугурации Трампа и перед разговором Трампа с Путиным? "Слив" произошел сейчас в результате внутренних трений между кланами, находящимися у власти, - сказал в интервью изданию Марков. - Обществу известно, что высшие руководители ФСБ не ладят между собой". А как трактовать применение мешка? Журналист Антон Наумлюк полагает: "Если они [ФСБ. - Прим. ред.] "слили" информацию об аресте Михайлова, это было сделано только с одной целью: чтобы всем пригрозить". 12 января ФСБ уволило Андрея Герасимова, главу Центра информационной безопасности ФСБ. Михайлов был заместителем Герасимова. Одновременно с Михайловым был арестован Руслан Стоянов из "Лаборатории Касперского". Издание характеризует его как "специалиста по расследованиям киберпреступлений". "По некоторым сведениям, Стоянов тоже был обвинен в госизмене и получении денег от иностранных организаций, причастных к кибервойнам", - говорится в статье. Издание комментирует: "Вот еще один вопрос, который остается открытым: если эти люди действительно в чем-то виновны, как их поймали? Кто раскрыл их связи с ЦРУ, если такие связи действительно есть?" На второй неделе января Трамп неохотно признал, что российская сторона намеревалась повлиять на ход выборов в США. "К тому времени, если верна хронология арестов в Москве, которая просочилась в прессу, люди, якобы сотрудничавшие с ЦРУ, уже находились под арестом", - пишет автор. Источник: The Daily Beast