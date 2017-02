1 февраля 2017 г. Уилл Стюарт и Валерия Сухова | Daily Mail Русский источник досье о Трампе просил США о защите, но получил отказ Российский бизнесмен, которого назвали источником досье с грязными утверждениями о Трампе, составленного экс-сотрудником спецслужб, попросил правительство США о защите, но получил отказ "Таинственный "источник" сенсационных и неподтвержденных утверждений о том, что Дональд Трамп развлекался с российскими проститутками, просил правительство США о "защите", но получил отказ, как сообщает его отец", - пишут журналисты The Daily Mail Уилл Стюарт и Валерия Сухова. "38-летний бизнесмен Сергей Миллиан, родившийся в СССР (Dailymail.com может сообщить, что до переезда в США он учился на военного переводчика), якобы хвастался неким третьим сторонам, что Москва располагала компрометирующей видеозаписью непристойных половых актов президента США, которая может быть использована, чтобы его шантажировать", - говорится в статье. (См. также материал "Ключевые утверждения в досье на Трампа исходят, по некоторым сведениям, от главы российско-американской деловой организации"). "Затем, по крайней мере, один посредник пересказал без его ведома эти взрывоопасные утверждения Кристоферу Стилу, бывшему сотруднику британской MI-6. Эти утверждения стали предполагаемой основой "грязного досье" Стила, которое потрясло Вашингтон, когда его содержание было предано огласке", - напоминает издание. Газета объявляет: "Теперь можно сообщить, что Миллиан выражал опасения за свою безопасность, а одновременно отрицал, что каким-либо образом был источником досье. Его отец сообщил Dailymail.com, что бизнесмен просил защиты в США, где проживает с 2001 года. Миллиан (его настоящее имя Сергей Кукуть, по-белорусски Сяргей Кукуць) намекнул, что, возможно, находится в опасности, и возложил вину за это на некие теневые силы в Лондоне". "Он сказал, что благодарит Бога за то, что "жив и здоров" и в состоянии "сказать правду" о том, что был совершенно непричастен к утверждениям, используемым против Трампа, с которым, как он утверждает, у него были деловые отношения", - пишет газета. Авторы напоминают: "Трамп возмущенно отрицал, что в Москве совершал какие-либо непристойные действия сексуального характера, а также опроверг утверждения Миллиана о деловых связях между ними. Путин отрицал, что хранит kompromat на нового президента США". "Поскольку Стил скрывается, а Миллиана последний раз видели в Атланте, журналисты Dailymail.com отправились в его родную Белоруссию - страну с безнадежно больной экономикой, прозванную "последней диктатурой Европы" под властью сильного правителя Александра Лукашенко - давнего союзника Путина", - пишут авторы. Отец Миллиана, Миледий Кукуть, сказал в интервью: "Он попросил правительство США о защите, но ему сказали, что он сам должен со всем этим разбираться". "63-летний Кукуть сказал, что не знает, обращался ли его сын в ФБР или другие правоохранительные органы США после того, как его начали "осаждать" в связи с тем, что The Wall Street Journal заявила о его связи с досье", - говорится в статье. Издание сообщает, что Миллиан родом из села Шарковщина в 125 милях от Минска. "Это запущенное и обнищавшее захолустье, местные говорят, что жизнь там стала хуже, чем в советские времена", - пишет издание. По словам отца, после переезда в США Сергей взял фамилию бабушки, потому что ее легче выговаривать. "Кукуть отрицал, что Миллиан встречался с Трампом на ныне скандально известном конкурсе "Мисс Вселенная" в Москве в 2013 году. Президента обвиняют, что тогда он был зрителем "золотого дождя" - шоу российских проституток, якобы испачкавших кровать в отеле Ritz-Carlton, на которой когда-то спали Барак Обама и его жена", - говорится в статье. Как считается, Миллиан познакомился с Трампом, когда тот приезжал в Москву в 2007-м. Кукуть "подтвердил, что его сын знаком с американским лидером", пишет газета. Он сказал: "Думаю, они познакомились благодаря юридическим связям Сергея. Не думаю, что Трамп опустился бы до заказа проституток. Трамп боится бактерий и редко протягивает руку для рукопожатия, но Сергею он ее протягивает. Я по-настоящему опасаюсь навредить Сергею даже тем, что говорю об этом. Я думаю, что, может быть, это соперники Трампа из Демократической партии втянули Сергея в этот скандал, сочтя его слабым звеном". Кукуть назвал "сказками" сплетни, которые якобы распространял его сын и которые дошли до Стила. "Мы как семья не верим никому, кроме нашего сына. Мое личное отношение к Трампу такое: мы хотим посмотреть, что он сделает за первые 100 дней", - добавил он. Авторы сообщают, что Кукуть был председателем колхоза, а теперь работает инспектором по труду в райисполкоме, пишет и публикует стихи и прозу. Издание также сообщает: "В интервью российскому телевидению, о котором ранее не сообщалось на Западе, Миллиан сказал: "Ни у России, ни у меня нет никаких компрометирующих материалов на Трампа, и у нас их не может быть" [здесь и далее цитаты из интервью Миллиана - в обратном переводе с английского текста на сайте Daily Mail. - Прим. ред.]". Газета приводит еще одну цитату: "Все это наглая ложь и попытка некой группы людей - а это, несомненно, группа - скомпрометировать нашего президента, используя мое имя". "Миллиан сказал, что боится, что "ложь может победить", явно намекая, что боится за свою безопасность", - пишет издание. "Миллиан отрицал, что он или его организация [возглавляемая им Российско-американская торговая палата. - Прим. ред.] связаны с российской разведкой ("Я в это не вовлечен"), но в интервью в США также признавал: "Когда я встречаюсь с главными людьми в российском правительстве, они приглашают меня, скажем так, в Кремль, на прием, и, конечно, у меня есть шанс поговорить с некоторыми президентскими советниками, некоторыми главными людьми", - пишут авторы. Газета замечает: отец Миллиана уверяет, что тот был "просто деревенским мальчиком", усердным и талантливым студентом, которому представился шанс попасть в Америку, где он живет уже 15 лет. Он учился в местной школе, а затем в Минском государственном лингвистическом университете. "Его отец сообщил, что там у него были специальности "военный переводчик" и "филология", - пишет издание. После университета Миллиан поступил в Президентскую академию управления и получил грант на поездку в США по программе, спонсируемой Marriott International Inc. Источник: Daily Mail