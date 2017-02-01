Новый союзник Трампа в борьбе с террором

Американский президент Дональд Трамп хочет вместе с Россией бороться с исламским терроризмом. "При этом эти самые террористы получают приток новых сил как раз из тех регионов, в которых правят автократы, считающие борьбу с террором вопросом целесообразности. И это показывает пример России", - пишет Фридрих Шмидт на страницах немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

Так, "реальная координация действий России и Америки против террористов", которую, по данным Кремля, Путин и Трамп обсуждали в субботу, "проявит у Путина готовность подкрепить свои слова соответствующими действиями". В частности, после того как сирийский режим вернул себе контроль над Восточным Алеппо, Москва начала прилагать политические усилия и признала существование умеренной оппозиции, обязала сирийского правителя Асада соблюдать режим прекращения огня и начала бомбить не только сирийскую оппозицию, но и "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация. - Прим. ред.). По всей видимости, в Москве хотят облегчить Трампу "вступление в деловые отношения" с Москвой. Благодаря безграничной власти Путина "вполне возможной представляется даже наземная операция российских войск против ИГИЛ".

"А вот что такая сделка по Сирии могла бы принести Путину - и, согласно последним заявлениям из Белого дома, действительно принесет, - так это уступку на другом фронте, а именно на украинском", - уверен автор. С точки зрения Путина, "снятие санкций без какого-либо отступления на Украине стало бы успехом России в борьбе за сферы влияния и наградой за применение военной силы".

Более того, "война с террором" бок о бок с Асадом превратит тирана, который с самого начала ради дискредитации восстания называл его исламским и радикальным, в союзника Запада", продолжает Шмидт. Между тем именно эту тактику Путин с 1999 года применял против мятежной Чечни. Путин также не хотел вести переговоры с умеренной оппозицией и обвинял ее в терактах, которые совершали радикалы.