1 февраля 2017 г. Роман Олеарчик | Financial Times Вспышка боевых действий вымораживает прифронтовой украинский город "Украинские власти обдумывают эвакуацию тысяч жителей из стратегически важного фронтового города, расположенного чуть севернее Донецка (оплота пророссийских сепаратистов). Эта мрачная перспектива возникла перед киевским прозападным руководством после того, как двухдневная вспышка боевых действий в ходе длящейся почти уже три года необъявленной войны привела к отказу систем электроснабжения, водоснабжения и отопления - и это в мороз", - сообщает Роман Олеарчик в The Financial Times. Журналист напоминает, что боевые действия, из-за которых промышленный город Авдеевка оказался в этой ситуации, начались через считанные часы после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. "В противоположность чиновникам предшествующей американской администрации, которые постоянно порицали российскую агрессию на Украине и в Сирии, Трамп пока молчит. Это усугубляет тревогу в Киеве, тем более, что раньше новый президент США выражал симпатию к Путину и говорил о возможности снятия санкций с России, - говорится в статье. - В дополнение к геополитической неопределенности в российско-украинском конфликте, нарастает тревога из-за судьбы мирных жителей, начиная с замерзающего населения Авдеевки". Во время встречи со своими силовиками во вторник Порошенко призвал мировое сообщество осудить "продолжающуюся российскую агрессию" и выразил недоумение, как "у кого-то язык поворачивается говорить о снятии санкций". "Выступая на фоне репортажей о продолжающихся бомбежках передовых позиций украинской фронтовой линии в Авдеевке, Порошенко не прояснил, одобрено ли уже решение об эвакуации города. Жалуясь на то, что продолжающиеся бомбежки мешают восстановлению основных коммуникаций, украинские власти весь вторник обсуждали частичную или полную эвакуацию населения", - передает автор. Источник: Financial Times