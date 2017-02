1 февраля 2017 г. Роберт Тэйт | The Guardian Россию подозревают во взломе электронных писем чешских дипломатов "Чешская Республика пострадала от болезненного нарушения системы безопасности после того, как хакеры проникли в электронные почтовые ящики десятков ее самых высокопоставленных дипломатов в ходе массовой кибератаки. Есть мнение, что за ней стоит Россия, - сообщает Роберт Тэйт в The Guardian. - Министр иностранных дел пострадавшей страны Любомир Заоралек признал, что был взломан и его собственный почтовый ящик в рамках "изощренной" операции, которую он сравнил с ударом по Демократической партии в ходе недавних президентских выборов в США". "Взлом отследили киберэксперты чешского министерства иностранных дел в этом месяце. Последовали меры по повышению уровня безопасности, в частности, смена паролей", - говорится в статье. Предположительно, часть украденной корреспонденции касалась отношений Чехии с НАТО и ЕС. Заоралек опроверг заявления СМИ о взломе секретной информации. Заоралек не сказал, какая страна, по его мнению, стоит за взломом, но другой чиновник Минобороны анонимно подтвердил, что в нем обвиняют Россию. "Когда я обсуждал это с лучшими экспертами, которые тут у нас есть, они сказали мне, что характер атаки настолько сложен, что ее, по их мнению, должна была провести какая-то страна извне, - сказал на пресс-конференции Заоралек. - Они также сказали мне, что способ осуществления атаки очень напоминает характер атак на системы Демократической партии в Соединенных Штатах". Источник: The Guardian