1 февраля 2017 г. Катерина Палмер | The Guardian Российский врач дает добро на операции по смене пола вопреки угрозам "Вы не найдете ни одного упоминания о клинике доктора Дмитрия Исаева в интернете, и пациенты не смогут найти ее номер в телефонной книге. Название и адрес держатся в секрете, и те, кто хотел бы записаться к Исаеву, ведущему эксперту по гендерной идентичности, находят местонахождение его клиники в Санкт-Петербурге через знакомых", - пишет The Guardian. "Этот врач работает тайно после того, как консервативные активисты начали кампанию запугивания против его клиники для трансгендерных пациентов в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете", - говорится в статье. "Исаев, 60-летний психиатр, в течение девяти лет руководил в университете группой врачей, которая выдавала официальное разрешение на операцию по смене пола и внесение изменений в документы, удостоверяющие личность", - поясняет автор статьи Катерина Палмер. Но в 2014 году отношение общественности к его работе изменилось. Через год после принятия закона о "пропаганде гомосексуализма" самозваный "охотник" на геев по имени Тимур Булатов возглавил кампанию против Исаева, говорится в статье. Травля Исаева продолжалась в течение нескольких месяцев. Сначала стали приходить оскорбительные текстовые сообщения, затем началась кампания в соцсетях, причем его номер телефона и фотография были размещены на десятках гомофобных страниц, повествует журналистка. По словам Исаева, ему пришлось оставить свою должность в университете после того, как жалобы на его работу дошли до окружной прокуратуры. "Не остановленный накалявшейся атмосферой нетерпимости, Исаев решил вновь открыть свою клинику, на сей раз тайно", - говорится в статье. По словам Исаева, "охота на ведьм" в последние три года напомнила ему 1980-е, когда исследования пола и гендерной идентичности все еще были основаны на советских научных работах. "Но в те времена, - сказал он, - по крайней мере были ясны правила игры. Невероятно сложно предсказать, что может произойти сейчас". Источник: The Guardian