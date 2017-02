1 февраля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Западу придется вспомнить про Украину На Украине вновь пошли в ход тяжелые орудия, а жители Авдеевки "остались без света, воды и тепла при -18". Порошенко не прояснил, будут ли они эвакуированы, но выразил возмущение, как "у кого-то язык поворачивается говорить о снятии санкций". СМИ пытаются связать эскалацию боев с "разочарованием" Путина от разговора с Трампом, встречей Порошенко с Меркель, заседанием контактной группы в Минске 1 февраля. "Могло ли быть простым совпадением, что поддерживаемые Россией силы на Украине начали самое мощное за несколько месяцев наступление через день после того, как Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Трампом? Как-то мы в этом сомневаемся", - пишут в редакционной статье журналисты The Washington Post. Вопрос о снятии санкций с России так и не был решен. Возможно, разочарованный Путин ощутил необходимость оказать некоторое давление, пишут авторы статьи, или захотел сорвать встречу украинского президента с Ангелой Меркель, назначенную на понедельник. "Как бы то ни было, российская артиллерия вдруг открыла огонь в воскресенье в районе контролируемой Киевом Авдеевки, к северу от сепаратистского Донецка. Обстрел вскоре распространился на юг, к Мариуполю - оплоту правительства на побережье Азовского моря", - говорится в статье. Журналисты добавляют, что при этом "украинские солдаты и гражданские лица были завалены угрожающими текстовыми сообщениями", усматривая в этом почерк Кремля. Определенный экономический прогресс Украины не в интересах Путина, продолжают журналисты. Новые боевые действия ставят под угрозу экономические и институциональные реформы, которые медленно, но идут на Украине. Еще одной целью Путина может быть подталкивание Трампа к тому, чтобы не просто снять санкции, но и признать сферу влияния России, включающую в себя Украину. В обмен на что? Сотрудничество с Россией в борьбе с "Исламским государством" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) издание считает псевдосделкой, так как "американо-российское сотрудничество также было главной целью Путина". "Если Трамп согласится на это, то Путин добьется третьей цели - уменьшения глобального влияния США в интересах России", - считают авторы. "Война на Украине, тихо тлевшая на протяжение месяцев, заполыхала в смертоносном витке боев в последние дни", - пишет Эндрю Крамер в The New York Times. Это "потенциально усложняет американские усилия по улучшению отношений с Россией". Как напоминает журналист, "армия США помогает с обучением и экипировкой украинских солдат". В эти дни "стороны сражались за контроль над территориями так называемой серой зоны", и "украинская армия как минимум в двух местах продвинулась вперед". По словам украинских военных, это было сделано, чтобы дать отпор атакам сепаратистов, пишет Крамер. МИД Украины обнародовал заявление, призывающее западные правительства к дипломатическому вмешательству. Гуманитарная ситуация в районе Авдеевки продолжает ухудшаться и власти готовятся эвакуировать 16-тысячное население города, сообщает Киев. "Сепаратистские правительства ЛНР и ДНР, республик, не признанных международным сообществом, опубликовали совместное заявление, адресованное российском президенту Владимиру Путину и президенту Трампу, которое также призывает к дипломатическому решению", - говорится далее. "Маневры администрации Трампа, направленные на улучшение отношений с Россией, обеспокоили украинских чиновников, которые опасаются снижения давления Запада на Россию с целью добиться от нее вывода из Восточной Украины российских военных сил, присутствие которых она не признает", - подытоживает автор статьи. "Небольшой прифронтовой городок Авдеевка стал новым местом закрепления украинского конфликта, который длится уже 32 месяца, повлек за собой 10 тыс. жертв и остается неразрешенным, несмотря на Минские соглашения о мире. Жители Авдеевки остались без электричества и воды, при том, что холода достигают -18 градусов по Цельсию; готовится эвакуация населения", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль. "Сценарий возобновления военных действий вызывает ощущение дежавю: он возникает накануне встречи, намеченной на 1 февраля в белорусской столице главными воюющими сторонами. Складывается впечатление, что они стремились показать свою силу, прежде чем садиться за стол переговоров", - пишет автор. "Явное желание нового американского президента сблизиться с Владимиром Путиным, упоминание об отмене санкций, а также его постоянная критика в отношении Евросоюза внушают беспокойство украинским властям, которые боятся быть брошенными Вашингтоном", - комментирует Авриль. "Украинские власти обдумывают эвакуацию тысяч жителей из стратегически важного фронтового города, расположенного чуть севернее Донецка. Двухдневная вспышка боевых действий привела к отказу систем электроснабжения, водоснабжения и отопления - и это в мороз", - сообщает Роман Олеарчик в The Financial Times. Журналист напоминает, что боевые действия, из-за которых промышленный город Авдеевка оказался в этой ситуации, начались через считанные часы после разговора Трампа с Путиным. "В противоположность чиновникам предшествующей американской администрации, которые постоянно порицали российскую агрессию на Украине и в Сирии, Трамп пока молчит. Это усугубляет тревогу в Киеве", - говорится в статье. Во время встречи со своими силовиками во вторник Порошенко призвал мировое сообщество осудить "продолжающуюся российскую агрессию" и выразил недоумение, как "у кого-то язык поворачивается говорить о снятии санкций". "Выступая на фоне репортажей о продолжающихся бомбежках передовых позиций украинской фронтовой линии в Авдеевке, Порошенко не прояснил, одобрено ли уже решение об эвакуации города", говорится в статье.