Киссинджер возвращается ради "разрядки напряженности" с Кремлем

Американский дипломат, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер "в числе тех, кто помогает Дональду Трампу в качестве посредника в отношениях с Владимиром Путиным с целью наладить новый диалог с Кремлем, но в кругу самых приближенных сотрудников главы Белого Дома остается сильный скептицизм по поводу истинных намерений Москвы", пишет специальный корреспондент La Stampa в Нью-Йорке Паоло Мастролилли. Журналист ссылается на источники, "близкие к администрации президента США, которые работали в переходной команде Трампа и продолжают советовать правительству".

"Киссинджер, заслугой которого является налаживание связей с Китаем в период администрации Никсона, был бы счастлив войти в историю как человек, к тому же предотвративший новую холодную войну, - говорится в статье. - Бывшего госсекретаря США и нового президента связывает старая дружба". По словам корреспондента, идея Киссинджера состоит в следующем: "глава Белого дома признает российский суверенитет над Крымом в обмен на всеобъемлющее соглашение, способствующее глобальной стабильности". В таком случае "красная линия", не подлежащая нарушению со стороны Москвы, фиксируется на границах стран Балтии и Польши.

Кроме того, Россия и США могли бы работать вместе над тем, чтобы прекратить войну в Сирии на базе компромиссного разделения страны на сферы влияния и уничтожить "Исламское государство" (запрещено в РФ. - Прим. ред.). "Москва в Сирии, - пишет Мастролилли, - хочет сохранить свои морские базы (и, по некоторым сведениям, это получит), а также Асада, однако она, вероятно, готова пожертвовать диктатором ради более глобального соглашения". Что касается Ливии, "в обмен на совместную борьбу с террористами на юге страны может быть гарантирована роль Хафтару, которого поддерживает Россия (если ему не будет позволено двинуться на Триполи)", говорится в статье.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон "считается близким к Киссинджеру человеком", отмечает автор статьи, "и он мог бы помочь в этом процессе", однако советник по национальной безопасности Майкл Флинн "все еще настроен скептически". Флинн не уверен, что Вашингтон сможет восстановить отношения с Москвой и отменить санкции, наложенные из-за Украины, но Трамп и Киссинджер хотят, по крайней мере, увидеть, какие карты на руках у Путина, пишет журналист.