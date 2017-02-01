Иммиграционный указ и возвращение к "оси зла" Тегеран-Багдад-Дамаск

Очень спорный иммиграционный указ Дональда Трампа вызвал массу осуждений. По мнению французского журналиста и эксперта по проблемам Ближнего Востока, международной дипломатии и безопасности Адриана Дезюэна, выбор в качестве мишеней сирийских, иракских и иранских граждан вызывает недоумение, так как эти три государства необходимы для борьбы с ИГИЛ (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.). Его статью публикует Le Figaro.

"Реалити-шоу "Дональд Трамп в Белом доме" не обманывает ожиданий. Камеры, установленные в Овальном кабинете, в прямом эфире транслируют первые шаги Трампа и подписание президентских указов. Весь мир живет в ритме его аккаунта в Twitter", - пишет Дезюэн.

"То, что избранный кандидат еще и без промедления осуществляет заявленную программу, - это уж слишком для его демократических противников", - отмечает эксперт. По мнению Лоранс Паризо (общественный деятель, одна из самых богатых женщин Франции. - Прим. ред.), пора спохватываться, поскольку Америка может стать "тоталитарной системой". Очень резкий Клод Асколович (известный журналист. - Прим. ред.) задается вопросом, не предстоит ли нам снова пережить восхождение Адольфа Гитлера. Депутат от социалистов департамента Финистер Ришар Ферран пытается себя успокоить: "Путин и Трамп едва ли справятся с Эммануэлем Макроном!"

"Всякий раз, когда народ плохо голосует, можно рассчитывать на сознательность наших элит, готовых к исправлению своих дурных наклонностей. Можно подумать, что ограниченная иммиграция - это надругательство над правами человека, а пограничный контроль - это злоупотребление демократией", - комментирует Дезюэн.

"Что касается объявленного примирения с Россией, то в глазах разочарованных сторонников Хиллари Клинтон это признание гнусного предательства. Между тем именно это инициировали в начале своих мандатов Джордж Буш и затем Барак Обама. Теперь же все должны думать, что "отныне Европа находится в кольце окружения двух монстров, двух постфашистских клонов: Путина и Трампа", - иронизирует автор. - Глава Кремля лишил победы Хиллари Клинтон, и, разумеется, заговор российской ФСБ с ее загадочными хакерами лежит в основе выбора американской марионетки".

"Конечно, надо уважать законное решение американского народа обеспечить суверенитет своей территории, - продолжает Дезюэн. - США на протяжении всей своей истории знали, как обуздать миграционные потоки. Однако слишком прямая, вернее оперативная тактика нового американского президента дает основания для беспокойства за равновесие в мире".

"Выбор в качестве мишеней сирийских, иракских и иранских граждан вызывает недоумение, ведь эти три страны безусловно необходимы для уничтожения ИГИЛ. А то, что под запрет не попали саудовцы и пакистанцы, заставляет опасаться возвращения к шизофрении годов Чейни-Рамсфельда, когда, с одной стороны, велась война против джихадистских организаций, а с другой - приветствовалось экономико-военное партнерство с их финансовыми спонсорами", - комментирует Дезюэн.

"Если выбор внутренней политики - это вопрос, касающийся только американцев, то на международном уровне им не следует устанавливать свои правила. При отсутствии понятия о равновесии между различными странами и о взаимных интересах Дональд Трамп справедливо может вызывать обеспокоенность у партнеров", - заключает эксперт.