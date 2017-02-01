Новая вспышка насилия в Донбассе

За два дня как минимум 13 человек были убиты в Авдеевке в боях между войсками Киева и сепаратистами, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Бои между силами Киева и сепаратистскими бойцами, поддержанными Россией, возобновились неподалеку от Авдеевки, расположенной в 10 км к северу от мятежной вотчины Донецка. Небольшой прифронтовой городок Авдеевка, подконтрольный правительству, стал новым местом закрепления этого конфликта, который длится уже 32 месяца, повлек за собой 10 тыс. жертв и остается неразрешенным, несмотря на Минские соглашения о мире. Жители Авдеевки остались без электричества и воды, при том, что холода достигают -18 градусов по Цельсию; готовится эвакуация населения", - говорится в статье.

"Сценарий возобновления военных действий вызывает ощущение дежавю: он возникает накануне встречи, намеченной на 1 февраля в белорусской столице главными воюющими сторонами. Складывается впечатление, что они стремились показать свою силу, прежде чем садиться за стол переговоров. Обе стороны перекладывают друг на друга ответственность за нарушение перемирия", - пишет автор.

"Из-за невозможности установить виновников стрельбы миссия ОБСЕ, уполномоченная контролировать режим прекращения огня, обвиняет обе стороны в продолжении размещения тяжелого оружия и танков в зонах, которые должны быть демилитаризованы", - продолжает автор.

"Этот новый всплеск напряженности произошел через месяц после заключения соглашения о прекращении огня, описываемого тогда как "бессрочное", и всего через десять дней после вступления в должность Дональда Трампа. Явное желание нового американского президента сблизиться с Владимиром Путиным, упоминание об отмене санкций, а также его постоянная критика в отношении Евросоюза внушают беспокойство украинским властям, которые боятся быть брошенными Вашингтоном", - комментирует Авриль.

"Кое-кто смеет говорить об отмене санкций, но когда они увидят, как себя ведут российские бандиты, чего еще нужно больше, для того чтобы агрессор ответил за свое поведение!" - воскликнул украинский президент Петр Порошенко в заключение заседания своего Совета безопасности.

"Находящиеся в конфронтации с новым главой Белого дома Франция и Германия, два западных поручителя мирного процесса, также напомнили Москве о ее обязанностях, в то время как ЕС во вторник вечером требовал прекращения боев. С американской стороны посол в Киеве Мария Йованович написала в Twitter, что она "обеспокоена" гуманитарной ситуацией в Авдеевке, где "2500 детей остались без воды, электричества и тепла".