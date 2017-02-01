Институт политических исследований в Париже в последнюю минуту отменил конференцию по путинской России

"Американский журналист Дэвид Сэттер должен был выступить и рассказать о роли терроризма в строительстве российской государственности", - пишет журналистка Le Monde Камий Стромбони о не состоявшейся в Париже конференции.

"Конференция о террористических методах российского режима Владимира Путина была отменена в последнюю минуту, без всяких объяснений. Это вызвало полемику в храме международных исследований, коим является Институт политических исследований в Париже (Sciences Po), а совместно с ним организовывавший конференцию Центр исследований международных отношений (CERI) был обвинен в наложении цензуры на это выступление из страха репрессий со стороны России", - говорится в статье.

"Американский журналист Дэвид Сэттер, автор книги о роли терроризма в строительстве российской государственности, должен был выступить 19 января в CERI. Но двумя днями ранее это событие исчезло с интернет-сайта научно-исследовательской лаборатории, о чем свидетельствует расследование информационного сайта Buzzfeed. Оно просто было аннулировано", - информирует автор.

"Я был очень удивлен, - признается Дэвид Сэттер, бывший специальный корреспондент Financial Times в России, который сейчас преподает в американском Университете Джонса Хопкинса (штат Мэриленд). - Но я быстро понял, что Sciences Po боится вызвать гнев российских властей".

"Многие источники, с которыми контактировала Le Monde, подтверждают факт самоцензуры. Дирекция CERI предпочла принять меры предосторожности в связи с риском ответных действий со стороны российского режима в отношении Института политических исследований в Париже и его студентов, задействованных в программе международных студенческих обменов", - указывает журналистка.

"Факты, которые я хочу донести, требуют особого внимания. Мне следовало бы поделиться этой информацией с научным сообществом. Я выступал во многих университетах, в Колумбии, в Чикаго. Моя книга опубликована в Йельском университете. Ничто не может оправдать подобную цензуру в исследовательском учреждении", - считает Сэттер.

"Такое решение вызывает обеспокоенность еще и потому, что существовали прецеденты внутри этого заведения. Центр отказался принять украинского премьер-министра по причине того, что речь идет о политическом деятеле, в то время как выступления президентов и других государственных деятелей являются привычными", - передает Стромбони.

"Со стороны научно-исследовательской лаборатории все полностью отрицается: "Отмена конференции не обусловлена каким-либо политическим давлением, не навеяна страхом какого-либо вмешательства со стороны российских властей. Она никоим образом не является рефлексом самоцензуры", - уверила дирекция CERI корреспондента Le Monde.

"Как же тогда это объяснить?" - задается вопросом журналистка. "Мы являемся исследовательским центром, призванным выслушивать голоса диссидентов, но в нерезкой манере, в рамках обмена мнениями и дискуссии, при соблюдении требований академического мира", - продолжает дирекция, напоминая о своей приверженности "плюрализму и дебатам с участием двух сторон".

"Видимо, надо было пригласить оппонента, который объяснил бы, что Россия является демократией?" - комментирует Дэвид Сэттер, раздраженный подобным обоснованием.

"Около пятидесяти студентов Школы международных отношений тоже были взволнованы таким решением, отправляя мейлы с просьбой объяснений в адрес заведения и CERI, но безрезультатно", - говорится в статье.

"Мы в недоумении. Цель Sciences Po состоит в том, чтобы служить местом, где можно вести споры и выражать свои мысли", - обеспокоена магистр Анжелика Тальмор.