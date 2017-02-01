НАТО собирается усилить присутствие в Черноморском регионе "на земле, на море и в воздухе"

"НАТО приближается к финальным стадиям плана по усилению союзнической обороны на суше, море и в воздухе в Черноморском регионе", - заявил во вторник глава Североатлантического альянса, сообщает Дамиен Шарков в американском журнале Newsweek. После встречи в Брюсселе с недавно избранным президентом Болгарии Руменом Радевым генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс "не будет агрессивно действовать в регионе, но он чувствует себя вынужденным реагировать на усиление России в ее черноморских портах".

По словам автора статьи, "чиновники из Москвы тоже заявляли, что они ответят на увеличившееся присутствие нерегиональных сил, таких как США, в Черном море; это присутствие они воспринимают как часть распространения НАТО на российскую сферу влияния".

Столтенберг сказал, "что меры в Черноморском регионе будут окончательно одобрены на двухдневной встрече министров обороны стран-членов НАТО" в феврале. Журналист отмечает, что "во время последней такой встречи в октябре министры обсуждали возможность дислоцирования многонациональной бригады под командованием Румынии в Черноморском регионе".

По словам неназванного чиновника НАТО, "Альянс собирается выстроить свое наземное присутствие в Черноморском регионе на основе этой многонациональной рамочной бригады под командованием Румынии". К инициативе пообещали примкнуть Канада, Германия, Нидерланды, Польша, Турция и США, добавляет корреспондент.

"Мы также работаем над мерами в воздухе и на море", - сказал изданию источник в НАТО. Он ожидает, что "полный пакет мер будет принят на следующей встрече министров обороны 15-16 февраля".

Во время визита в Брюссель, замечает Шарков, новый президент Болгарии Радев, несмотря на то, что "его избрание поддерживала пророссийская Болгарская социалистическая партия", "открыто выразил свою поддержку НАТО", назвав организацию "исключительно важной" и пообещав предпринять "максимальные усилия", чтобы поднять затраты на оборону до 2% ВВП, как того требует НАТО с 2014 года.