1 февраля 2017 г. Эд Сизар | The New Yorker Крупный штраф и новые вопросы в связи с "зеркальными сделками" Deutsche Bank 30 января Управление финансовых услуг (D.F.S.) штата Нью-Йорк опубликовало доклад о "зеркальных сделках" в Deutsche Bank и наложило штраф на это кредитное учреждение. В статье, опубликованной в New Yorker, журналист Эд Сизар замечает: неназванный "глава отдела в Москве", о котором говорится в новом докладе, - "это, как представляется, банковский служащий, американец Тим Уисвелл, который руководил схемой с "зеркальными сделками", в ходе которых российские клиенты тайно переводили деньги в офшоры (конвертируя рубли в доллары и обходя контроль, который должен противодействовать отмыванию денег) путем приобретения и продажи одинаковых объемов акций через родственные организации в Москве и Лондоне. Таким образом за неполных четыре года было переведено более 10 млрд долларов". (См. статью Скандал с Deutsche Bank на 10 миллиардов долларов) Вышеупомянутое американское ведомство и Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании (F.C.A.) оштрафовали Deutsche Bank на 630 млн долларов в общей сложности, сообщает автор. Тем временем министерство юстиции США продолжает расследование "зеркальных сделок" в Deutsche Bank. "Мне говорили, что российские участники "зеркальных сделок" - профессиональные "отмыватели денег" - иногда платили Уисвеллу, внося деньги на офшорный счет его жены, а иногда доставляли платежи в Москве наличными, в сумке", - пишет автор. По его мнению, данные D.F.S. о суммах, размещенных на офшорных счетах, наверняка заинтересуют следователей. Но, считает Сизар, в докладах F.C.A. и D.F.S. некоторые вопросы остались без ответа. "В прошлом году я семь месяцев общался со многими, кто имел внутреннюю информацию о "зеркальных сделках", в том числе с 14 бывшими сотрудниками московского отделения Deutsche Bank", - пишет автор. Теперь же, наведя справки, он обнаружил: "Насколько мне удалось выяснить, регуляторы опросили только одного человека, который знал, как эти сделки функционировали день ото дня, причем это не был опрос лицом к лицу. Большинство из тех, кто должен больше всех знать о "зеркальных сделках", говорят, что регуляторы к ним вообще не обращались". Журналист предполагает, что регуляторы получили почти всю информацию от самого Deutsche Bank. Но "самые интересные разговоры ведутся не по электронной почте и не по рабочему телефону", - подчеркивает он. Доклады навели автора и на более существенный вопрос: "Почему F.C.A. не стало внимательно присматриваться к руководству Deutsche Bank в Лондоне? В своем докладе F.C.A. всячески изворачивается, чтобы обелить лондонское отделение Deutsche Bank, утверждая: "Нет доказательств того, что высшее руководство Deutsche Bank или кто-либо из сотрудников Deutsche Bank в Великобритании были осведомлены о подозрительных сделках, в том числе о "зеркальных сделках", или участвовали в них"". По мнению автора, F.C.A. должно осознавать, что это звучит неправдоподобно. "Даже если схему осуществляли московские сотрудники, половина "зеркальных сделок" регистрировалась в Лондоне. Они фигурировали в лондонской балансовой ведомости", - поясняет он. "Зеркальные сделки" Deutsche Bank также наталкивают на вопросы о президенте Трампе. "Фирмы, принадлежащие Дональду Трампу и его зятю Джареду Кушнеру, должны Deutsche Bank несколько сот миллионов долларов. Целый ряд правительственных ведомств проверяет Трампа на предмет его потенциально компрометирующих деловых связей с Россией", - пишет автор. Он советует понаблюдать, "насколько активно министерство юстиции будет расследовать версию, что американский гражданин, работавший в России на европейский банк, обогатился сам, выводя из России миллиарды долларов сомнительного происхождения, а также посмотреть, как будет расследоваться вопрос, кто в банке знал о действиях этого человека". Источник: The New Yorker