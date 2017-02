1 февраля 2017 г. Эндрю Крамер | The New York Times Гражданская война на Украине разгорается, в то время как США стремятся к оттепели в отношениях с Россией "Война на Украине, тихо тлевшая на протяжении месяцев, заполыхала в смертоносном витке боев в последние дни", - пишет Эндрю Крамер в The New York Times. Волна насилия, жертвами которой стали, по меньшей мере, восемь украинских солдат и три человека с пророссийской стороны, "потенциально усложняет американские усилия по улучшению отношений с Россией". Как напоминает журналист, "армия США помогает с обучением и экипировкой украинских солдат". Во время последнего витка конфликта "стороны сражались за контроль над территориями так называемой серой зоны, расположенными между линиями фронта, которые раньше были в "буферных зонах", объясняет автор статьи. "Украинская армия как минимум в двух местах продвинулась вперед, как сообщалось в новостях и в официальных заявлениях Киева, но, по ее словам, это было сделано, чтобы дать отпор атакам сепаратистов", - пишет Крамер. Он добавляет, что каждая сторона обвинила противника в эскалации. "МИД Украины обнародовал заявление, призывающее западные правительства к дипломатическому вмешательству", - сообщает Крамер. Как говорится в этом заявлении, "в последние два дня российские оккупационные силы совершили массированные атаки по линии" соприкосновения. "Европейские наблюдатели сообщили об интенсивном обстреле Авдеевки, начиная с воскресенья", - пишет издание. По заявлению МИДа Украины, на которое ссылается газета, "гуманитарная ситуация в районе продолжает ухудшаться" и власти готовятся эвакуировать 16-тысячное население города. "Сепаратистские правительства ЛНР и ДНР, республик, не признанных международным сообществом, опубликовали совместное заявление, адресованное российском президенту Владимиру Путину и президенту Трампу, которое также призывает к дипломатическому решению", - говорится далее. "Маневры администрации Трампа, направленные на улучшение отношений с Россией, обеспокоили украинских чиновников, которые опасаются снижения давления Запада на Россию с целью добиться от нее вывода из Восточной Украины российских военных сил, присутствие которых она не признает", - подытоживает автор статьи. Источник: The New York Times