1 февраля 2017 г. Джеймс Кантер | The New York Times Трамп угрожает стабильности Европы, предупреждает один из лидеров ЕС "Во вторник председатель Европейского совета высказал предупреждение, что президент Трамп представляет собой потенциальную угрозу для ЕС, включив воинственные заявления американского лидера в один список с такими серьезными геополитическими вызовами, как вызывающее поведение России, агрессия Китая и международный терроризм", - сообщает The New York Times. В письме, отправленном европейским лидерам, председатель Совета Дональд Туск написал, что эти факторы и "вызывающие опасение декларации новой американской администрации делают наше будущее чрезвычайно непредсказуемым". Он, как представляется, ставит под вопрос сохранение США под руководством Трампа своей приверженности европейской безопасности. Письмо было опубликовано незадолго до саммита ЕС на Мальте, который состоится в пятницу. По большей части, разочарованность, продемонстрированная Туском в письме, происходит от того, что Гунтрам Вольф, директор исследовательского института Bruegel (Брюссель), называет "фактической поддержкой" Трампом популистских сил, которые могут еще больше расшатать европейский порядок. Тем не менее, Вольф говорит, что вступать в словесную войну с администрацией Трампа неразумно. "Нам нужно поддерживать наши ценности, но означает ли это, что сейчас нам нужна декларация, в которой мы ставим США на один уровень с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ. - Прим. ред.)? - задается он вопросом. - Нет, я так не думаю. Я не считаю, что это хоть в чем-то будет полезным". К трансатлантическому огню критики в пятницу присоединился и Питер Наварро, новый глава Совета по национальной торговле США, обвинивший Германию в валютных манипуляциях с целью добиться торгового преимущества, отмечает издание. Курс евро по отношению к доллару занял минимальную позицию за 13 лет, что позволяет немецким автопроизводителям и представителям других отраслей промышленности продавать свои товары в США по более низкой цене. Однако немецкие фирмы также обеспечивают рабочими местами около 670 тыс. человек в США, в том числе на заводах BMW и Mercedes. Такие рабочие места Трамп, по его словам, хотел бы сохранить в США, отмечает издание. Ян Техау, директор Форума Ричарда Холбрука (Берлин), центра, занимающегося дипломатическими исследованиями, заявил, что письмо Туска было в меньшей степени предупреждением американскому президенту, чем сигналом европейцам о том, чтобы они не отворачивались от союза и не испытывали соблазна отойти от блока в пользу выгодных двусторонних связей, предлагаемых администрацией Трампа. Туск, напротив, призывает европейцев сплотиться, чтобы выжить. "Он хочет им напомнить, что на кону стоит нечто большее, чем то, о чем они будут разговаривать на Мальте", - заявил Техау. Источник: The New York Times