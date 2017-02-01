Зачем Путину нужен Орбан

Россия надеется, что Будапешт и новая реальность Трампа помогут сокрушить санкционную стену

"В то время как российский президент Владимир Путин готовится к редкому визиту в ЕС в четверг, выбранное им направление - Венгрия - говорит об изменении стратегии Кремля в Европе вслед за инаугурацией президента США Дональда Трампа", - пишет Лили Байер в Politico Europe, брюссельской версии американского издания Politico. Как напоминает журналистка, "Путин встречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном несколько раз с тех пор, как венгерский лидер пришел к власти в 2010 году". Однако, по словам автора, нынешний визит "проходит на фоне легкого изменения в кремлевском видении Венгрии". "Путин, - пишет Байер, - стал видеть в Орбане евроскептического лидера, который может играть роль на европейской сцене, и он надеется, что Венгрия сумеет наконец настоять на снятии европейских санкций".

Издание отмечает, что, хотя повестка встречи лидеров широка и включает проект строительства российской стороной АЭС "Пакш-2" в Венгрии, Путин и его окружение приедут в Будапешт "с одним четким приоритетом: прояснить и усилить оппозицию Орбана по отношению к европейским санкциям против России". "Россия надеется, что Орбан выступит против санкций не только на словах", - сказал изданию Андраш Деак, старший исследователь в Институте мировой экономики Венгерской академии наук. По словам эксперта, "для России важно найти в Европе страну, которая сделает первую подвижку на этом направлении".

"Избрание Трампа увеличило надежду в Москве на то, что, испытывая меньшее давление со стороны Вашингтона, некоторые европейские страны будут сильнее настаивать на ослаблении санкций против России", - отмечает автор статьи. "А если Трамп в конце концов снимет некоторые или все американские санкции, ЕС станет все сложнее оставаться сплоченным" по этому вопросу, пишет Байер.

Для Венгрии и для отношений Будапешта и Москвы избрание Трампа, продолжает автор, создает, судя по всему, новые возможности. Журналистка цитирует речь Орбана от 23 января, где он заявил, что мир входит в "новую парадигму" "множественных центров власти" и что в такой ситуации "неразумно, особенно в Европе, игнорировать ту мощь и возможности, которые представляет Россия".

Как отмечает издание, таким развитием событий "особенно обеспокоена" Украина, восточный сосед Венгрии, "которая больше всего может потерять от сближения США и России и краха западного санкционного режима". "Венгерские чиновники заявляют, что затруднительное положение, связанное с безопасностью Украины, - не единственная вещь, которую надо принимать во внимание", - говорится в статье. По словам Гергеля Гуляша, венгерского депутата от правящей партии Орбана "Фидес", которого цитирует издание, "санкции привели к серьезным отрицательным последствиям не только для России, но и для Венгрии и для всей европейской экономики". Депутат также добавил, что "санкции не ведут к реальному решению" конфликта.

По словам автора статьи, победа Трампа, который назвал НАТО "устаревшим", подталкивает правительства в Центральной Европе "к переоценке приоритетов". "До сих пор Центральная Европа стояла перед дилеммой: США далеки, но надежны, а Россия близка, но непредсказуема", - сказал изданию Марк Галеотти, эксперт по российской политике в Институте международных отношений в Праге. "А теперь Путин будет позиционировать себя в качестве старшего в регионе", - добавил эксперт.

В Будапеште Путина ждут "протесты и встреча с населением, которое, несмотря на относительную популярность правительства Орбана, не настроено пророссийски", отмечает в заключение автор статьи. "Это ложное направление для нашей страны", - приводит издание слова Виктора Сигетвари, лидера оппозиционной партии "Вместе". "Нам нужно улучшать отношения с нашими западными партнерами", - отметил политик.