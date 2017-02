1 февраля 2017 г. Корреспондент | Tages anzeiger Психологи выступают против Трампа Многие американские психологи уверены, что нынешний президент США Дональд Трамп страдает расстройством личности, причем в особой форме - злокачественного нарциссизма, сообщает швейцарская газета Tagesanzeiger со ссылкой на американскую газету Independent. Согласно определению из психиатрического словаря Campbell's Psychiatric Dictionary, под "злокачественным нарциссизмом" понимают смесь из нарциссизма, антисоциального нарушения личности, агрессии и садизма. "Дональд Трамп болен опасным психическим заболеванием и не способен занимать президентский пост", - утверждает практикующий психотерапевт и автор термина Джон Д. Гартнер. Как заявил Гартнер программе US News, "злокачественный нарциссизм отличается от обычного нарциссизма и к тому же неизлечим". После избрания Трампа тысячи американских психологов присоединились к движению "Психиатры против трампизма" (Citizen Therapists Against Trumpism). Последнее не так давно опубликовало манифест, в котором перечисляются черты, присущие психозу Трампа, а именно "политика поиска козла отпущения и изгнание целых групп людей, считающихся опасными, включая иммигрантов и религиозные меньшинства; преследование и высмеивание конкурентов и критиков, культивирование культа личности сильного правителя, который апеллирует к страхам и гневу; всяческие обещания решить наши проблемы в том случае, если мы будем полагаться на него". Все эксперты, как говорится в статье, согласны с диагнозом злокачественного нарциссизма. Однако, по мнению специалистов, страшен не сам диагноз, а его воздействие на поведение Трампа. К примеру, доктор Джул Фэтрелл заявила американской газете New York Daily News, что "нарциссизм сильно повлиял на способность Трампа воспринимать реальность, и поэтому убедить Трампа, используя логику, невозможно". В подтверждение своих слов психолог приводит "протесты трех миллионов американских женщин против Трампа, а также доводы советников, которые указывали на то, что стратегия Трампа не работала, но к которым Трамп так и не прислушался". Между тем еще в декабре три американских профессора психиатрии, как добавляет Tagesanzeiger, обратились с письмом к действующему президенту США Бараку Обаме, в котором просили направить Трампа на обширное медицинское и нейропсихиатрическое обследование. Среди симптомов, которые волновали врачей, были "завышенная самооценка, импульсивность и гиперчувствительность к оскорблениям, критике, а также очевидная неспособность делать различие между фантазией и реальностью". Источник: Tages anzeiger