1 февраля 2017 г. Эдуард Лозанский и Гилберт Доктороу | The Washington Times На пути к новому пониманию России "Все свидетельствует о том, что Москва увидела в телефонном разговоре между российским президентом Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, состоявшемся в прошлое воскресенье, успешный первый шаг, который может вполне привести к снижению напряженности между двумя странами", - пишут в американской газете The Washington Times Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве, и Гилберт Доктороу, европейский координатор Американского комитета по соглашению "Восток-Запад" (American Committee for East-West Accord). По словам авторов, "Трамп, судя по всему, признает, что относительно спокойная мировая сцена, которая позволила бы США решать должным образом внутренние экономические и социальные задачи, требует фокусирования одновременно на поддержании военной силы Америки и на улучшении отношений с двумя другими державами, которые входят в элитный клуб военных или экономических сверхдержав, - Россией и Китаем". "Имеет смысл трехсторонний саммит между лидерами США, России и Китая, - говорится в статье, - и Пекин, который должен решать свои внутренние проблемы, поступил бы мудро, присоединившись к антитеррористической коалиции в качестве жеста доброй воли по отношению к Вашингтону и Москве". Авторы считают, что "такой саммит мог бы ознаменовать переход к политике, ориентирующейся на реальный мир, подразумевающей, что нации принимают друг друга такими, какие они есть, а не пытаются агрессивно, как некоторые ратовали в США, поменять ситуацию в других странах на желаемую посредством внутреннего давления (еще используют такой эвфемизм, как "смена режима")". Лозанский и Доктороу полагают, что республиканские старожилы, с которыми, судя по всему, советовался Трамп, "не могут преодолеть то видение России, что накрепко вошло в их образ мыслей в советские времена; под его влиянием они расценивают любое действие Москвы как агрессивное, враждебное и нацеленное на подрыв интересов США". "На самом деле, - настаивают авторы, - коммунистическая экспансионистская политика советской эпохи стала лишь далеким воспоминанием для всех, кроме тех, кто до сих пор остается заложником такого видения; настало время серьезно задуматься о том, чтобы включить Россию в игру как возможного советника и друга, а не вечного соперника и врага". "Внешнеполитическая революция, которую объявил Трамп, будет нуждаться в интеллектуальном вкладе множества мыслителей, которые до этого были не в фаворе и не имеют единой точки зрения. Только такой свободный и публичный обмен идеями может гарантировать высококачественную внешнюю и внутреннюю политику в рамках того, что обещает стать столь долгожданным пересмотром национальных интересов", - подытоживают авторы статьи. Источник: The Washington Times