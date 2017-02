2 февраля 2017 г. Кевин Поулсен | The Daily Beast Освободит ли Дональд Трамп российского суперхакера? "В Федеральном центре предварительного заключения недалеко от Сиэтла находятся 563 человека - мужчины и женщины, которые чего-то ждут. Некоторые из них - преступники, которым предъявлены обвинения и которые ждут суда, другие - иммигранты, ожидающие депортации, некоторые отбывают срок и ждут, когда придет день их освобождения. Весь прошлый год российский хакер Роман Селезнев ждал Дональда Трампа", - пишет Кевин Поулсен в статье для The Daily Beast. "32-летний Селезнев когда-то был одним из самых разыскиваемых США компьютерных преступников в связи с кражей номеров кредитных карт из систем расчетных терминалов и продажей их на подпольных форумах в интернете за миллионы. Затем в июле 2014 года он совершил ошибку, уехав из своей родной России, чтобы отдохнуть на курорте на Мальдивах. Американские чиновники убедили местную полицию забрать Селезнева и выдать его агентам Секретной службы, которые скорее посадили его на частный самолет и отвезли на американский тихоокеанский остров Гуам для беспрепятственной экстрадиции в Сиэтл", - поясняет автор. Впрочем, Селезнев не просто очередной российский хакер. Его отец - Валерий Селезнев, активный член российского парламента от ЛДПР и политический союзник российского президента Владимира Путина, говорится в статье. "Рассмотрение дела Селезнева в США тянулось долго. Только в прошлом году хакер дважды отказывался от своих адвокатов, каждый раз получая длившиеся месяцами отсрочки в суде. В апреле разгневанные прокуроры обвинили Селезнева в использовании тактики отсрочек с целью попытаться отложить заседания суда до времени после выборов 2016 года", - отмечает автор. "Прокуратура отследила "прогнозы" Селезнева относительно выборов вплоть до таинственного телефонного разговора между хакером и его отцом, состоявшегося 15 декабря 2015 года", - говорится в статье. Во время разговора Валерий Селезнев сказал сыну, что отношения с США "уже наладились". "Неясно, какой инсайдерской информацией обладал Валерий Селезнев 15 декабря 2015 года, если она вообще у него была. Госсекретарь Джон Керри в тот день был в Москве для предварительных встреч по сирийскому кризису, что могло дать российскому законодателю надежду на лучшие отношения с США", - рассуждает Поулсен. "Телефонный звонок состоялся через несколько месяцев после того, как российские хакеры на правительственной службе впервые проникли в компьютерную сеть Национального комитета Демократической партии, и пришелся на промежуток между двумя вехами в отношениях Путина и Трампа", - отмечает автор. Всего за пять дней до этого, 10 декабря 2015 года, отставной генерал-лейтенант и будущий советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн выступил с платной речью на мероприятии по случаю десятилетия RT, где он сидел за столом по правую руку от Путина. 17 декабря Путин впервые публично высказался в отношении кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, назвав его "яркой и талантливой личностью", напоминает издание. В разговоре со своей подругой 20 декабря Селезнев-младший заявил: "Кажется, политические отношения налаживаются. Трамп будет их президентом. Они с Путиным, кажется, хорошо ладят". Несмотря на отсрочки, суд над Селезневым состоялся в августе прошлого года, и его приговорили по 38 пунктам обвинения в проникновении в компьютерные сети и мошенничестве с кредитными картами. Ему грозят 25 лет в тюрьме, пишет издание. Безусловно, Роман Селезнев оказался прав в отношении исхода выборов. Вопрос заключается в том, были ли Роман и Валерий Селезневы правы и в том, что избрание Трампа улучшит жребий Романа, говорится в статье. Автор статьи отмечает среди вариантов возможность высылки Селезнева в Россию. "Президент может на законных основаниях помиловать хакера, или смягчить ему наказание, или вообще вести политику в пользу россиян, которые в будущем будут подвергаться преследованию со стороны американской прокуратуры. Время покажет. И у Романа Селезнева его предостаточно", - заключает Поулсен. Источник: The Daily Beast