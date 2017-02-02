Парадокс России: внешних врагов меньше, но внутреннее равновесие становится все более хрупким

"Президентство Трампа ставит в сложное положение антиамериканский дискурс Владимира Путина, подрывая пропаганду, и может ускорить политический кризис, предпосылки которого множатся в России, - пишет Риккардо Амати в итальянском еженедельнике L'Espresso. "Кремль, - продолжает Амати, - который до сих пор мог рассчитывать на внешнего врага, чтобы отвлекать население от внутренних проблем, скоро столкнется с врагом на своей территории. И в момент борьбы Путина может не быть у руля". "Следующий вызов будет внутри страны", - сказал в беседе с журналистом политолог и профессор МГИМО Валерий Соловей.

"Люди уже почувствовали усталость от новостей о войне в Сирии, о кризисе мигрантов в Европе, об опасности НАТО и США", - пояснил Соловей. По словам эксперта, социологические данные указывают на то, что "точка зрения изменилась", и людей интересует "рост безработицы, спад покупательской способности, разруха социальной системы". "Правительственные СМИ не говорят об этих вещах, потому что тут мало что можно пропагандировать, - сказал изданию политолог. - Но риторика о внешних врагах больше не срабатывает".

Автор, ссылаясь на прогнозы Соловья, пишет, что "стечение обстоятельств" указывает на надвигающийся политический кризис, "который может начаться в этом году и продлиться до конца 2019 года". По анализу политолога, говорится в статье, "утраченная эффективность антиамериканских слоганов, снижение зарплат и отсутствие перспектив подталкивают к развитию сознательности большой части населения". "Нарастают агрессивность и раздражение в связи с царящей коррупцией, неэффективностью бюрократической машины и "выборочными репрессиями", - пишет автор, ссылаясь на эксперта.

"По словам Соловья, другими сигналами кризиса является нелояльность местных властей и междоусобная борьба", - говорится в статье. Как отмечает автор, "при дворе Путина идет война за обладание ресурсами, оставшимися после двух лет рецессии", и "поле битвы - это нефтяная приватизация". Один из министров, Алексей Улюкаев, уже лишился места, напоминает издание. "Его арестовали по странному обвинению: получение взятки за авторизацию решения, которое, по сути, уже вступило в силу", - считает Амати.

"На самом деле власть в России очень слабая", - сказал журналисту Соловей. Внутренний кризис властных элит высвободит массовые протесты, "все начнется с митингов в промышленных центрах", а "потом протесты могут затронуть города, люди будут действовать инстинктивно", и "соцсети сыграют ключевую роль", цитирует автор возможный сценарий по версии политолога из МГИМО.

"Среди причин политического кризиса Соловей называет неизвестную болезнь Путина, который пока не подтвердил свое выдвижение на президентские выборы в 2018 году", - пишет издание. "Это связано с неопределенностью по причинам здоровья, и я недавно получил подтверждение" этой информации, утверждает в беседе с журналом эксперт.

"Если Путин не будет баллотироваться, кандидатом Кремля станет почти наверняка премьер-министр Дмитрий Медведев, который уже принял президентскую эстафету в период с 2008 по 2012 год", - пишет итальянский журнал. По словам Соловья, "Путин на 100% ему доверяет". "А тем временем о своем желании баллотироваться уже заявил Алексей Навальный, адвокат, борющийся с коррупцией, и харизматичный лидер оппозиции", - напоминает автор статьи.

Кремль "боится Навального и правильно делает", отметил профессор в беседе с журналистом. "Если Навальный выстроит эффективную коммуникационную платформу, а он, несомненно, может это сделать, за него на сегодняшний день проголосуют во всей России, а не только в Москве. Тем более через год", - говорит эксперт, добавляя, что Навальному "не дадут выдвинуться".

Над Навальным, претендующим на попадание в список кандидатов в президенты, "нависает процесс по обвинению в хищении государственного имущества, который многие правозащитные организации считают "политическим" и "несправедливым", и в эти дни начнутся первые слушания, пишет журналист. "Из того, как будет проходить этот процесс, - подытоживает автор, - станет ясно, действительно ли в Кремле боятся Навального и потери власти".