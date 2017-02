2 февраля 2017 г. Макс Седдон | Financial Times Сообщения о госизмене и шпионах ЦРУ проливают свет на деятельность российских хакеров На днях пресса начала утверждать, что высокопоставленный сотрудник ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев арестованы и обвиняются в госизмене за передачу информации ЦРУ, пишет Financial Times. "Арестованы также два человека, не имеющие отношения к этому ведомству, в том числе высокопоставленный служащий ИТ-компании "Лаборатория Касперского", - отмечает журналист Макс Седдон. Газета пишет: "Обвинения предъявлены после заявлений США, что в прошлом году российская разведка взломала серверы Демократической партии. Хотя прямой связи между этими обвинениями и недавними арестами нет, российские СМИ утверждают, что расследование ФСБ в отношении этих двух лиц началось после того, как американская фирма по кибербезопасности ThreatConnect заявила, что для атаки на реестры избирателей в американских штатах хакеры воспользовались компанией King Servers, которая предоставляет услуги интернет-хостинга. Деловой партнер владельца King Servers давно обвинял Михайлова в работе на ФБР". "Как считается, это спровоцировало проверку Михайлова и Докучаева, бывшего хакера по кличке Forb, который пришел работать в спецслужбы, чтобы избежать тюрьмы, согласно сообщению "Интерфакса". Эти люди были арестованы в рамках более широкого следствия в отношении группировки, которая, как говорится в сообщении "Интерфакса", совершала кибератаки, похищала личную информацию лиц, близких к Кремлю, и действовала в качестве источников американской разведки", - говорится в статье. Газета напоминает, что также арестованы Руслан Стоянов из "Лаборатории Касперского" и Владимир Аникеев (последнего автор называет "журналистом, который, по некоторым сведениям, жил на Украине"). "Аникеев, отрицающий, что нарушал закон, обвиняется в хакерском взломе частной информации неназванных потерпевших по делу, которое, по-видимому, рассматривается отдельно от дела двух офицеров ФСБ и Стоянова", - говорится в статье. Новостной сайт "Росбалт" "сообщил, что Аникеев был одной из ключевых фигур в группировке "Шалтай-Болтай", которая в 2014 году "слила" взломанную электронную переписку кремлевских чиновников. Российские информагентства утверждали, что Михайлов тоже был причастен к деятельности "Шалтая-Болтая" и работал с Аникеевым", пересказывает автор. Но не все эксперты спешат с выводами. "Это похоже на "дымовую завесу", - говорит Андрей Солдатов, автор книги о попытках России контролировать интернет. - История "Шалтая", возможно, не имеет никакого отношения [к офицерам ФСБ]: они [два арестованных сотрудника] не имели никакого отношения ни к правительственной связи, ни к президентской администрации и не имели к ним никакого доступа". Источник: Financial Times