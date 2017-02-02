Даже Путин не сможет стереть образ Ленина

Любопытно будет посмотреть, как Путину придется лезть вон из кожи, чтобы найти подход к теме столетия Октябрьской революции, заявил историк, эссеист и бывший посол Италии в Москве Серджо Романо в интервью Анне Зафесовой, опубликованном в итальянской газете La Stampa. По словам бывшего дипломата, "Владимир Путин прекрасно понял одно: Ленина невозможно стереть из российской истории". "Образ большевистского лидера, который вместе с сопутствующей символикой и мифологией уже в детском саду вдалбливался в головы советских людей, остается позитивным", - добавил Романо.

Как преодолеть существующий в России когнитивный диссонанс, при котором негативный образ революции, "разрушившей счастливую царскую империю", сосуществует с "восхвалением модели СССР", из революции возникшего? - спросила бывшего посла Зафесова. "Действительно, будет очень интересно посмотреть, как сложно будет оправдывать революцию и как будет возможно объединить непримиримые идеи", - ответил Романо. "Судя по тому, что рассказал сам Путин, для него стал шоком упадок мощи государства, а не коммунизма, - пояснил итальянский дипломат. - Я даже не знаю, верил ли он в него. Скорее он выглядит консерватором, вдохновляющимся царями XIX века - Николаем I и Александром III". По словам Романо, "Путин, скорее, противник революций".

"Путин стремится к единству страны, - отметил также бывший посол в интервью изданию, - и он с присущей ему большой мудростью понял, что необходимо сохранить историческую связь времен любой ценой". Да, признает Романо, в отличие от Французской революции, российский опыт не является "историей успеха", но "Октябрьская революция имела также положительное влияние: она поборола неграмотность, дала права женщинам". "На Западе у нас часто карикатурные представления о русских, а ведь они предприимчивы, - отметил историк. - Олигархи были корсарами и пиратами, и Путин правильно сделал, что от них избавился, но они внесли невероятный динамизм, и что-то хорошее все же останется".

На вопрос о необходимости признания сталинских репрессий для преодоления этой травмы бывший посол ответил отрицательно. "Не советую такую терапию. Чувство гордости, - пояснил Романо, - это то, чего ищет любое государство. Революция была светочем для миллионов людей во всем мире, она произвела на свет универсальную идеологию, которая вселила в русских большую гордость. А сегодня они гордятся достоинством, которое им вернул Путин".

В заключение Романо исключил возможность повторения революции в 2017 году: "Путин слишком популярен, что естественно".