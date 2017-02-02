Венгр Орбан принимает Путина и все больше равняется на российскую линию

"Российского президента с очередным визитом в четверг в Будапеште ждет хозяин, который беспрестанно критикует Брюссель", - отмечает корреспондентка Liberation в Будапеште Флоранс Ла Брюйер.

"Визит с большой помпой, нанесенный российским президентом венгерскому премьер-министру Виктору Орбану (правому националисту), начинает входить в привычку. В феврале 2015 года Путин уже приезжал в Будапешт. За несколько месяцев до этого в разгар украинского кризиса он подписал огромный контракт с Орбаном. Венгрия возложила на российский гигант "Росатом", без тендера, расширение единственной венгерской АЭС "Пакш", построенной еще Советским Союзом. Стоимость: 12 млрд евро, финансирование с помощью льготного государственного кредита со стороны России", - передает корреспондентка.

Виктор Сигетвари из венгерской социал-либеральной политической партии Együtt ("Вместе - Партия за новую эру") обличает: "Оппозиция даже не смогла прочитать контракт, подписанный с "Росатомом", так как венгерское правительство определило его как "секретный" на тридцать лет; это недопустимо! С тех пор, как Путин аннексировал Крым в 2014 году, его больше никто не приглашает, кроме Венгрии... Мы становимся зависимы от российского режима, который стремится дестабилизировать Евросоюз и НАТО".

"Бывший мятежный прогрессивный студент Виктор Орбан со временем стал авторитарным консерватором, который ссылается на Россию в качестве примера для подражания и объявляет в 2014 году о том, что хочет построить в Венгрии "иллиберальный" режим. С тех пор не проходит и недели, чтобы он не критиковал бюрократов из Брюсселя и "наднациональной" Европы и не объявлял о конце западного либерализма. Речи, которые вторят путинской коммуникации", - комментирует Ла Брюйер.

"Является ли Виктор Орбан "троянским конем" Владимира Путина в Европе?" - задается вопросом корреспондентка. "Если бы он им был, то наложил бы свое вето на европейские санкции против России. Между тем он проголосовал за них для того, чтобы не срывать европейский консенсус", - считает проправительственный политолог Золтан Киселли.

"Кроме того, многие венгероязычные интернет-сайты подхватывают российскую пропаганду. Среди самых известных - Sputnik и Russia Today, явно поддерживаемые Кремлем. Всего их около сотни, по опросу независимого венгерского информационного портала VS.hu. Отдельные сайты освещают международные события... Но всегда с российской точки зрения", - уверяет корреспондентка.

"Чешское правительство решило противостоять информационной войне, которую ведет Москва. Ничего подобного не происходит в Венгрии, где проправительственные СМИ, наоборот, открывают свои страницы для российской пропаганды, - полагает Ла Брюйер. - И сам Виктор Орбан, похоже, поддается некоторому влиянию российских идей, когда он изобличает "нигилизм" представителей оппозиции. "Это не либералы, это нигилисты", - утверждает он, выступая за возрождение венгерской нации. Подобный нарратив - выжимка из идей философа Александра Дугина, идеолога и бывшего советника... Владимира Путина".