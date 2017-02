2 февраля 2017 г. Гленн Траш, Мишель Иннис | The New York Times Между США и Австралией возможен разрыв после того, как Трамп прервал телефонный разговор с ее премьер-министром "Телефонный разговор между президентом Америки Трампом и австралийским премьер-министром угрожает перерасти в дипломатический разрыв между двумя верными соратницами после того, как политики обменялись резкими словами о миграционной политике и Трамп неожиданно прервал разговор, - сообщают Гленн Траш и Мишель Иннис в The New York Times. - Субботний телефонный разговор между Трампом и премьер-министром Малькольмом Тёрнбуллом превратился в полемику после того, как австралийский лидер потребовал от президента соблюсти договоренность, согласно которой Америка должна принять 1250 беженцев из австралийского распределительного лагеря". "Вечером в среду Трамп снова выразил в Twitter свой гнев по поводу соглашения. Он назвал его "тупой сделкой" и упрекнул администрацию Обамы в том, что она ее приняла, а также сказал, что "изучит" ее. Твит был опубликован после того, как The Washington Post сообщила о деталях телефонного звонка", - говорится в статье. "Лидеры двух союзников, по-видимому, не пришли к единому мнению относительно результата разговора. Судя по твиту Трампа, он полагает, что данное соглашение может быть риском, тогда как Тёрнбулл сказал, что, несмотря на жесткость дискуссии, Соединенные Штаты согласились выполнить соглашение, - сообщают авторы. - Эта вспышка и противоречащие друг другу характеристики переговоров, данные Трампом и Тёрнбуллом, угрожают причинить стойкий ущерб отношениям между двумя странами и могут подтолкнуть Канберру ближе к Китаю, находящемуся в процветающих торговых отношениях с Австралией и соревнующемуся с Вашингтоном за роль доминирующей силы Азиатско-Тихоокеанского региона". "Высокопоставленный чиновник администрации Трампа передал, что президент сказал Тёрнбуллу в субботу, что среди беженцев могут оказаться "следующие бостонские бомбисты". Он также заявил, что сделка "политически убьет" его, так как днем ранее он подписал приказ о прекращении притока беженцев в Соединенные Штаты и отказе в выдаче виз всем гражданам семи мусульманских стран, - говорится в статье. - Этот чиновник администрации Трампа сказал, что телефонные переговоры были короче, чем планировалось, и закончились внезапно после того, как Тёрнбулл сказал президенту, что принять беженцев необходимо". Источник: The New York Times