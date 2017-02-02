Российское атомное наступление на Европу

"На протяжении многих лет ЕС пытался преодолеть российский контроль над европейскими поставками природного газа, - пишет Сара Стефанини в брюссельской версии американского издания Politico. - Теперь, когда это наконец получается, планы расширить электростанцию, построенную Россией, вызывают опасения, что на Европе вот-вот сомкнется атомная хватка Москвы". Во время визита российского президента Владимира Путина в Венгрию в этот четверг на повестке дня будет стоять проект АЭС Пакш-2, неоднозначное соглашение между Будапештом и российской госкорпорацией "Росатом", которое находится на рассмотрении Еврокомиссии, поясняет журналистка.

"Оппоненты венгерского проекта, - пишет Стефанини, - предупреждают, что контракты на строительство объектов "под ключ" с "Росатомом" (которые зачастую финансируются льготными российскими госкредитами) могут вновь закрепить зависимость от Москвы". "Росатом" построит Пакш-2 общей стоимостью 12 млрд евро и будет обеспечивать его работу приблизительно 50 лет, говорится в статье, в тому же эта госкорпорация "будет единственным поставщиком топлива, по крайней мере в первое десятилетие". Как подчеркивает Politico, "до 80% проекта будет оплачено за счет российского займа".

"Когда Москва оказывает значительную финансовую помощь в рамках сделки, как это происходит в Венгрии, это не в последнюю очередь нацелено на прямую покупку влияния и политических услуг стран-членов ЕС", - отметил в беседе с изданием Иан Армстронг, старший аналитик Global Risk Insights - центра анализа политического риска для инвесторов. "Венгерский премьер-министр Виктор Орбан убежденно критиковал антироссийские санкции ЕС, и ожидается, что он обсудит это вопрос с Путиным во время визита", - пишет автор статьи.

Наряду со строительством АЭС в Финляндии, Пакш-2 - "билет на европейский атомный рынок" для России, полагает Петр Топычканов, сотрудник программы "Проблемы нераспространения" Московского Центра Карнеги. Аналитики и инсайдеры в атомной отрасли обеспокоены: как минимум еще один член ЕС - Чехия - ждет, когда станет ясно, сможет ли она последовать примеру Венгрии и добиться одобрения Еврокомиссии на то, чтобы без тендера, напрямую подписать контракт с "Росатомом", - говорится в статье.

"Экспансия "Росатома" на международном атомном рынке началась в 2005 году, когда госкопорацию возглавил экс-премьер Сергей Кириенко, - пишет Стефанини. - 12 лет спустя компания имеет портфель иностранных заказов примерно на 110 млрд долларов: это и поставка новых реакторов и обогащенного урана, и оказание других услуг в 49 странах в ближайшие 10 лет, по данным на сайте компании". То, что в октябре прошлого года Кириенко покинул "Росатом", чтобы стать первым заместителем руководителя кремлевской администрации, свидетельствует о тесных связях Кремля с компанией.

По словам Армстронга, "способность "Росатома" предлагать всеобъемлющие сделки - строить, поддерживать работу, а иногда и владеть созданными им АЭС - обеспечит Москве длительное присутствие в таких местах, как, например, Турция. "Конечно, это не военная база, - отметил эксперт. - Но все же это постоянный аванпост в стране, и могут быть ситуации, когда из соображений безопасности там могут находиться российские охранники, а не только ученые и инженеры".

"Международная экспансия "Росатома" стала возможной только благодаря сильной поддержке Кремля и займам государственных банков", - отмечает автор статьи. "Это возможно лишь потому, что Кремль верит в политическую ценность долгосрочного сотрудничества в сфере мирного атома с другими странами, и правительство готово платить за эту экспансию", - цитирует издание Топычканова.

В заключение автор статьи приводит слова Андрея Рождествина, вице-президента компании "Росатом - международная сеть": "В долгосрочной перспективе мы также рассматриваем возможность строительства новых атомных мощностей в Европе".