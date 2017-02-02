Братья раздора

Еще несколько лет назад венгерский премьер Виктор Орбан имел явно негативное отношение к России и называл ее оккупантом, агрессором и поборником имперской политики насилия. Его политическая карьера началась с того, что в июне 1989 года он потребовал "ухода российских оккупантов" и выступил против "азиатского тупика". "Но в 2010-м, когда Орбан пришел к власти и в поиске новых источников финансирования начал пропагандировать "открытие на Восток", произошла перемена, - пишет политический обозреватель Der Spiegel Кено Версек.

Так, в январе 2014 года "Орбан и Путин подписали вызвавший немало критики договор о предоставлении российского кредита в размере 10 млрд евро на модернизацию венгерской АЭС в Пакше", говорится в статье, а через несколько месяцев Орбан признал Россию "успешной моделью развития" и заявил, что сам намерен построить в Венгрии "нелиберальное государство". В этот четверг, напоминает обозреватель, Путин и Орбан встречаются уже в третий раз за последние три года.

"Для Путина важно, чтобы он мог показать, насколько ЕС расколот в вопросе антироссийских санкций. Орбан, со своей стороны, хочет продемонстрировать, что Россия серьезно поддерживает Венгрию и при новых обстоятельствах, после прихода Трампа, этого совершенно не следует стыдиться", - объясняет значение встречи Путин-Орбан венгерский политолог Петер Креко из будапештского Institut Political Capital.

Вообще, Орбан с самого начала был одним из главнейших противников санкций, и "теперь вопрос в том, насколько провокационной будет формулировка, при помощи которой он осудит их на встрече с Путиным. К тому же, наряду со своей миграционной политикой, Орбан использует санкционный вопрос как "рычаг для планов по реформированию ЕС". Орбан хочет создать "Европу наций", в которой роль ЕС должна ограничиться экономическим сотрудничеством, а страны-члены сами будут решать, на какие ценности им ориентироваться.

Орбан, как утверждает Креко, является "самым дружелюбным к Путину главой правительства в ЕС, хотя и не единственным в Восточной Европе". В Словакии, к примеру, премьер Роберт Фицо уже давно выступает за отмену санкций. Антисанкционную политику проводит и чешский премьер Милош Земан, и в Болгарии практически все политические силы являются противниками санкций, говорится в статье.

В любом случае российское влияние в этих странах имеет свои границы, отмечает политолог братиславского "Института общественной политики" Григорий Месежников. "Торговый оборот этих государств с Россией невелик, к тому же Россия не является для них экономической альтернативой ЕС и не может предложить привлекательной модели развития. Россию страны Центральной и Юго-Восточной Европы не рассматривают в качестве стратегического партнера. Она скорее делает негативную работу, а именно - добивается дестабилизации ", - говорит он.