Первый за 100 лет пересмотр британского "Закона о гостайне": госслужащих и сотрудников спецслужб ждут 14 лет тюрьмы за разглашение секретов

"Как стало известно Daily Telegraph, после крупного пересмотра "Закона о государственной тайне" перед лицом растущей российской угрозы сотрудники спецслужб и госслужащие, разглашающие секреты национальной безопасности, могут получить до 14 лет тюрьмы", - пишет журналист The Telegraph Кристофер Хоуп.

Как сообщает газета, пересказывая предложения экспертов из независимой "Юридической комиссии", британские суды впервые начнут судить "иностранных шпионов, похищающих информацию правительства и разглашающих ее за границей, а также тех, кто шпионит за британскими посольствами". Предлагается также сажать в тюрьму "официальных лиц, разглашающих "сверхсекретную информацию" о британской экономике, наносящую урон национальной безопасности".

"Эксперты сказали, что эти планы "Юридической комиссии", составленные после просьбы секретариата кабинета министров и при консультациях с MI-5 и MI-6, а также с организациями, защищающими гражданские свободы, жизненно важны для того, чтобы помочь Британии справиться с угрозой шпионажа со стороны России", - сообщает издание.

"Лорд Карлайл из Беррию, в прошлом занимавшийся пересмотром контртеррористических законов, добавил, что реформы помогут бороться с "хакерской деятельностью либо россиян, либо тех, кто открывает россиянам то, что добыл при хакерских взломах, либо любого, кто с дурными намерениями начал взламывать материалы о национальной безопасности Британии", - пишет газета.

"Пересмотр проводится после того, как в декабре глава MI-6 Алекс Янгер предостерег, что кибератаки и попытки подорвать демократию, предпринимаемые государствами вроде России, несут фундаментальную угрозу суверенитету Британии", - напоминает автор.