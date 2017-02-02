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2 февраля 2017 г.

Шейн Харрис | The Wall Street Journal

Законодатели-демократы требуют, чтобы Пентагон проверил связи Майка Флинна с Russia Today

"Несколько высокопоставленных членов Конгресса США от Демократической партии обратились в министерство обороны с просьбой провести расследование, не нарушил ли генерал-лейтенант в отставке Майк Флинн, советник по национальной безопасности президента Дональда Трампа, конституцию, получив денежное вознаграждение от российского телеканала, который, по словам сотрудников американской разведки, является частью финансируемого государством медийного инструмента", - сообщает The Wall Street Journal.

В письме, отправленном в среду министру обороны Джиму Мэттису, законодатели заявили, что, с тех пор как Флинн ушел в отставку из армии в 2014 году, он регулярно появлялся на канале Russia Today, он же RT. "В письме также говорится, что Флинн признавал, что ему заплатили за выступление на праздничном вечере в честь десятилетия RT в декабре 2015 года. На этом мероприятии он сидел за столом рядом с президентом Владимиром Путиным", - говорится в статье.

По словам законодателей, Флинн, возможно, нарушил статью конституции о вознаграждениях, которая запрещает человеку, "занимающему какую-либо оплачиваемую или доверительную должность" (что значит государственную должность или пост в армии), принимать подарки или денежную плату от иностранного государства.

"Министерство обороны пояснило, что это ограничение распространяется и на военных офицеров в отставке, поскольку они продолжают занимать доверительные должности", - говорится в письме, с которым ознакомилась WSJ.

"Письмо законодателей-демократов, хотя ему вряд ли будет дан ход в Конгрессе и администрации, в которых доминируют республиканцы, усиливает общественное обсуждение роли Флинна в администрации", - отмечает издание.

Источник: The Wall Street Journal


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