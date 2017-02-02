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3 февраля 2017 г.
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2 февраля 2017 г.

Мелвин Краусс | The Wall Street Journal

Давайте заключим сделку по России и НАТО

Если Трамп отменит санкции, которыми Москва наказана за ее действия на Украине, "Европа окажется буквально голой перед новой напористой Россией", утверждает в статье для The Wall Street Journal почетный старший научный сотрудник Гуверовского института (США) Мелвин Краусс.

"Самое значимое, что Европа может сделать, чтобы приобрести влияние на внешнеполитическое мышление Трампа, - раскошелиться и выделить больше денег на общую оборону, предоставляемую НАТО, - полагает Краусс. - Заставить Европу больше платить за НАТО было одним из самых популярных обещаний Трампа в ходе его президентской кампании. Если Европа отреагирует на его избрание, подняв расходы на оборону, это точно будет расценено командой Трампа как быстрое подтверждение его эффективности в качестве мирового лидера. Кроме того, широкий спектр европейского информированного мнения сейчас приходит к точке зрения, что Европа должна больше вкладывать в совместную оборону".

"Европейские правительства должны предложить Трампу сделку, напрямую увязывающую их вклад в оборону с ответными действиями США, такими как сохранение наложенных на Россию санкций, если Путин не пойдет на крупную уступку взамен, - чего он, конечно, не сделает. Это фактически не оставит Трампу выбора относительно санкций, ведь отказаться от такого предложения для него почти немыслимо", - полагает эксперт.

Источник: The Wall Street Journal


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