2 февраля 2017 г. Мелвин Краусс | The Wall Street Journal Давайте заключим сделку по России и НАТО Если Трамп отменит санкции, которыми Москва наказана за ее действия на Украине, "Европа окажется буквально голой перед новой напористой Россией", утверждает в статье для The Wall Street Journal почетный старший научный сотрудник Гуверовского института (США) Мелвин Краусс. "Самое значимое, что Европа может сделать, чтобы приобрести влияние на внешнеполитическое мышление Трампа, - раскошелиться и выделить больше денег на общую оборону, предоставляемую НАТО, - полагает Краусс. - Заставить Европу больше платить за НАТО было одним из самых популярных обещаний Трампа в ходе его президентской кампании. Если Европа отреагирует на его избрание, подняв расходы на оборону, это точно будет расценено командой Трампа как быстрое подтверждение его эффективности в качестве мирового лидера. Кроме того, широкий спектр европейского информированного мнения сейчас приходит к точке зрения, что Европа должна больше вкладывать в совместную оборону". "Европейские правительства должны предложить Трампу сделку, напрямую увязывающую их вклад в оборону с ответными действиями США, такими как сохранение наложенных на Россию санкций, если Путин не пойдет на крупную уступку взамен, - чего он, конечно, не сделает. Это фактически не оставит Трампу выбора относительно санкций, ведь отказаться от такого предложения для него почти немыслимо", - полагает эксперт. Источник: The Wall Street Journal