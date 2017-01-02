Ле Пен будет финансировать предвыборную кампанию во Франции из средств отцовского фонда ввиду отказа банков

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен возьмет кредит в 6 млн евро в политическом фонде своего отца Жана-Мари Ле Пена, Cotelec, с целью финансирования своей предвыборной кампании на фоне того, как французские банки отказываются финансировать крайне правую партию, сообщает Bloomberg.

"Национальный фронт" испытывает затруднения со сбором суммы в 20 млн евро, необходимой для президентской и парламентской предвыборных кампаний в этом году, после неудачной попытки взять кредит в российском банке, говорится в статье.