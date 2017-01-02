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2 января 2017 г.

Мартин Гелен | Die Presse

Планы России по отстранению Асада от власти

На Новый год в Сирии установился режим прекращения огня, выработанный Россией и Турцией. По большей части он соблюдается. В субботу Совбез ООН поддержал российско-турецкую резолюцию по Сирии, которая, согласно желанию российского президента Владимира Путина, должна перерасти в политические переговоры между режимом сирийского президента Башара Асада и оппозицией.

Каковы "перспективы организованного Кремлем саммита по Сирии в Казахстане, запланированного на 15 января в Астане"? - задается вопросом журналист австрийской газеты Die Presse Мартин Гелен.

"Так, Россия добилась военного превосходства для своего подопечного Башара аль-Асада, но в то же время она не хочет надолго увязать в гражданской войне в Сирии", - рассуждает автор. После взятия Алеппо победа повстанцев, как говорится далее, стала практически невозможной.

Но также "Путин знает, что с президентом Асадом никакого государства построить нельзя. Слишком уж велики для этих целей сопротивление, отчаяние, месть и ненависть к Асаду среди населения". Поэтому Кремль, как подчеркивает Гелен, "работает над длительным и постепенным лишением клана Асада власти".

Более того, "на уход диктатора Асада через два-три года, по всей видимости, согласится и Турция. После попытки путча в июле прошлого года турецкое руководство заново расставило внешнеполитические приоритеты, и теперь для Анкары важнее всего борьба с автономной курдской провинцией на сирийской территории, которая могла бы стать зародышем курдского государства", добавляет Die Presse.

Источник: Die Presse


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