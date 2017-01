2 января 2017 г. Дэвид Барчард | Financial Times Турецкая полиция охотится за человеком, стрелявшим в ночном клубе "В понедельник начался второй день охоты на стрелка, убившего 39 и ранившего более 65 человек на новогодней вечеринке в Стамбуле. Появилось больше информации о погибших", - сообщает Дэвид Барчард в Financial Times. "Нападавший убежал с места своей смертельной атаки на Reina - эксклюзивный ночной клуб на европейском берегу пролива Босфор, - "воспользовавшись хаосом", который он после себя оставил, по словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма. Йылдырым сказал, что нападавший, который предположительно действовал в одиночестве, оставил свой автомат в клубе", - передает журналист. Две трети погибших - иностранцы, как сообщило турецкое государственное новостное агентство Anadolu со ссылкой на сотрудников министерства юстиции. Среди них - граждане Саудовской Аравии (семеро), Ливана и Ирака (по трое), Туниса, Индии, Марокко, Иордании (по двое), Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России (по одному), говорится в статье. "Нападение на ночной клуб, произошедшее чуть более чем через час после наступления 2017 года, последовало за одним из самых проблемных годов в современной истории Турции", - отмечает автор. В момент нападения в клубе Reina собрались сотни людей, заплативших за право встречать в нем Новый год не менее 770 лир (176 долларов). "Васип Шахин, губернатор Стамбула, сказал, что нападающий, вооруженный длинноствольным автоматом, открыл огонь на улице у клуба, убив полицейского и прохожего. Затем он ворвался в клуб и начал "беспорядочно" стрелять по находящимся внутри, как сказал представитель службы безопасности", - говорится в статье. "Турецкое правительство наложило ограничения на СМИ через считанные часы после нападения, запретив публикацию всего, что может "послужить целям террористических организаций" и любых деталей, не отраженных в официальных заявлениях турецких властей, - сообщает Барчард. - До запрета два местных новостных канала со ссылкой на выживших сообщили, что нападавший говорил по-арабски". "Турецкие власти готовились к атакам ИГИЛ (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.) в Турции с тех пор, как армия страны стала прикладывать больше усилий к освобождению города Аль-Баб на севере Сирии от этой джихадистской группировки. Турецкие войска столкнулись с серьезным сопротивлением за время своего вмешательства в Сирии. С августа они потеряли 35 солдат", - говорится в статье. Источник: Financial Times