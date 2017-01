2 января 2017 г. Эрик Шмитт | The New York Times США оказывают поддержку опасающимся России государствам Прибалтики "Десятки военнослужащих американского спецназа сейчас находятся в Прибалтике с целью укрепить подготовку и решимость войск, противостоящих нависшей над ними угрозе со стороны России, и с целью увеличить возможности американцев распознавать тайные усилия Москвы по дестабилизации бывших советских республик", - пишет The New York Times. "Они до смерти боятся России, - говорит генерал Рэймонд Т. Томас, глава командования сил специального назначения Пентагона, о маленьких армиях Латвии, Литвы и Эстонии. - Они этого совсем не скрывают. Они отчаянно нуждаются в нашем лидерстве". "В результате, по словам генерала Томаса, американские десантники теперь "постоянно" присутствуют здесь вместе с прибалтийским спецназом, установив с ним тесные связи за последнее десятилетие во время совместного участия в боевых действиях в Ираке и Афганистане. Американцы принесли с собой усовершенствованные технологии слежения и обширные средства получения разведданных. Их балтийские партнеры имеют значительное представление об обычных военных силах России, как и о растущем использовании Москвой кибервойны, информационных махинаций и других средств, не доходящих до открытой войны, с целью ослабить склоняющиеся на сторону Запада правительства", - говорится в статье. Американские десантники были размещены без лишнего шума, но решительно за последние несколько месяцев, что должно послужить сигналом Москве. "Знают ли русские, что мы здесь? - задается вопросом генерал Томас. - Да, знают". Государства Прибалтики предприняли шаги по увеличению своей способности к сопротивлению открытым и тайным выпадам со стороны России. С тех пор, как три года назад начался украинский кризис, данные в указах о размещении новой военной техники в Прибалтике увеличились в два раза и вырастут еще в два раза за следующие два года, по данным исследовательской компании IHS Markit (Лондон). "Размещение примерно десятка военнослужащих американского спецназа в каждом из государств Прибалтики является частью более широкой военной стратегии союзников по сдерживанию будущей российской агрессии", - говорится в статье. "Разведка также предоставляет данные разработчикам стратегии в Вашингтоне. В октябре объединенный штаб армии провел трехдневные тайные учения с учетом четырех возможных ситуаций в Латвии, в которых Россия могла бы использовать дроны, средства кибервойны и манипуляцию в СМИ", - пишет издание. "Здесь, в Прибалтике, мы противостоим пропагандистскому шквалу, направленному против наших государств, - говорит директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис. - Его целью является подорвать наше политическое и экономическое развитие, распространить недоверие между органами государственной власти и обществом и даже лишить нас нашей государственности". Источник: The New York Times