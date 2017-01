2 января 2017 г. Йохен Биттнер | The New York Times Ангела Меркель, следующая мишень России "Неудивительно, что Россия встретила экстрадицию ее дипломатов президентом Обамой, о чем он заявил в четверг в ответ на попытки Кремля вмешаться в процесс выборов в 2016 году, коллективным пожатием плеч. Москва, кажется, готова подождать окончания матча, зная, что 20 января на место Обамы в Белом доме придет ее поклонник, а в Госдепартамент - ее старый друг", - пишет обозреватель The New York Times Йохен Биттнер. "Однако эта перемена имеет горько-сладкий привкус; президент Владимир Путин также лишится своего любимого пугала", - говорится в статье. "Так что догадайтесь, кто лучше всего подходит на роль нового пугала? Ангела Меркель", - считает автор. "Со времен аннексии Крыма в 2014 году голос Меркель стал самым решающим в вопросе о санкциях против России. В следующем году она приняла в Германии миллион беженцев и заставила всю Европу сделать то же самое - тем самым, с точки зрения российских националистов, размыв европейскую культуру. И она все еще верит в объединенный, интегрированный Евросоюз - бастион либеральных ценностей и, по крайней мере негласно, политический и экономический оплот против России", - отмечает Биттнер. "Кажется, Россия планирует сделать с Меркель и ее союзниками в 2017 году то же, что она сделала с Хиллари Клинтон и другими демократами в США в 2016 году", - предполагает автор статьи. В конце концов, в прошлом году те же хакеры, что взломали компьютеры Демократической партии, атаковали и сеть немецкого парламента; их также обвиняют в хищении документов у отдельных членов парламента, говорится в статье. "Здесь мы можем извлечь важные уроки из опыта холодной войны. То, что Россия делает сегодня, в значительной степени является цифровой версией того, что мы, немцы, до 1989 года называли "разложением" (Zersetzung)", - пишет автор, поясняя, что эта тактика предполагала дезинтеграцию и размывание ценностей. "Мы уже видели раньше, как все это применяли КГБ и "Штази" ГДР: психологическая война, распространение слухов, схемы по подкупу политиков с их дальнейшим разоблачением как преступников... Путин и его бывшие коллеги по КГБ должны знать, что на этот раз мы имеем лучшее представление об их грязных трюках и о том, как они обновили Zersetzung для использования в интернете", - пишет Биттнер. Источник: The New York Times