2 января 2017 г. Редакция | The New York Times Сможет ли Россия установить мир так же, как она ведет войну? "Было нелегко без настороженности поприветствовать объявление на прошлой неделе нового перемирия в Сирии", - пишет редакция The New York Times. "Это конфликт, который бы не произошел или не продолжался бы так долго, если бы не циничная жестокость президента Башара Асада и его главных союзников, России и Ирана", - считают авторы статьи. "За два года, поддерживая жестокий режим Асада, российский президент Владимир Путин препятствовал попыткам США согласовать предыдущие перемирия и договориться об окончании гражданской войны. Теперь, во время переходного периода в Вашингтоне, Путин, по сути дела, оттеснил США и путем маневров занял позицию доминирующего международного игрока в Сирии", - говорится в статье. На данный момент Путин выглядит как блестящий тактик, восстановивший российское влияние в Сирии, пишут авторы. Однако, по их мнению, "не следует забывать, что он добился этого, так и не обуздав Асада до начала войны и теперь, сотрудничая с сирийскими войсками в ходе опустошительных авианалетов на мирных жителей и больницы, что может быть квалифицировано как военные преступления". "Пока не ясно, сможет ли Путин гарантировать, что война действительно закончена и что он сможет вывести свои войска. Кроме того, возникает вопрос, способен ли он и готов ли взять на себя ответственность за будущее Сирии, в том числе за восстановление городов, разрушению которых способствовала Россия", - отмечает издание. "Проблемы, разрушившие предыдущие планы мирного урегулирования, остаются нерешенными", - подчеркивают журналисты, называя среди них, в первую очередь, то, будет ли Россия настаивать на том, чтобы Асад оставался у власти. "Теперь это проблема России", - заключает издание. Источник: The New York Times