Настоящая долгая игра Путина

"Прибалты и украинцы, грузины и молдаване (...) обнажили новую реальность на границах России: представление, что каждый должен сам о себе позаботиться, - сообщает в Politico бывший политический консультант Михаила Саакашвили Молли К. Маккью. - Люди в российской сфере влияния постепенно решили, что ценности, на которых, по идее, должно было держаться единство Запада, больше не справляются с этой задачей. Мировой порядок, на который полагаются американцы, уже разрушился".

"В Москве Владимир Путин воспользовался происходящим, чтобы за шокирующе короткое время нанести критический ущерб основам либерального миропорядка. И пока он строит новую систему, чтобы заменить ту, которую мы знали, Америка и ее союзники предпринимают ограниченные и медленные попытки устранить нанесенный ущерб. Даже на этой неделе, когда Барак Обама попытался противостоять открытому и беспрецедентному вмешательству России в наш политический процесс, уходящая администрация Белого дома пока отвечает на гибридную войну XXI века дипломатическими инструментами прошлого столетия: высылкой шпионов, целевыми санкциями, возможностью захвата активов. Грядущая администрация, хотя и обещала новый подход, выдала аналогичную близорукость. Обещанная ею попытка новой "перезагрузки" отношений с Россией - повторение политики, полностью провалившейся при двух прошлых американских администрациях", - говорится в статье.

"Обе администрации не понимают, что Запад уже в состоянии войны, хочет он этого или нет. Возможно, мы не узнаём эту войну, но это война. Она стремится на нашей территории и за рубежом подорвать наши ценности, нашу демократию, нашу организационную прочность, лишить нас возможности отличать правду от вымысла, моральное право от его нарушения и убедить нас принимать решения, противоречащие нашим главным интересам", - указывает Маккью.

"Люди, живущие на украинской границе, как мои друзья из Украины и Эстонии, тоже видели новый кремлевский инструментарий в действии, - сообщает журналистка. - Самый заметный пример - вероятно, "зеленые человечки", пророссийские войска в форме без опознавательных знаков, которые внезапно появились, чтобы захватить Крымский полуостров и оккупировать восток Украины. Однако более широкая битва ведется тоньше. Это, скорее, война подрыва, чем война доминирования. Недавнее вмешательство в американские выборы означает, что эти теневые тактики теперь применяются - с удивительной эффективностью - не только против союзников Америки, но и против нее самой. И для Америки и Запада есть только один путь вперед - принять дух времени, созданный Путиным, прорваться сквозь хаос и построить то, что будет дальше".

"У избранного президента Трампа есть характеристики, которые могут помочь ему определить, что будет дальше. Прежде всего, он нарушитель правил, неизмеримый известными нам показателями. Во времена немыслимых изменений это - невероятно полезное качество. Он производит впечатление прямолинейного человека и может прямо сказать американскому народу о том, что нам угрожает. Он человек множества сюжетов и может найти способ продать эти решения американскому народу. Он верит в могущество и знает, что жесткая сила необходима", - говорится в статье.

"Пока Трамп больше любого из своих предшественников похож на человека, который ускорит разрушение послевоенного миропорядка вместо того, чтобы ему сопротивляться. И это может кончиться очень плохо - или неожиданно хорошо. Пока он решил действовать так, как будто Запад больше не имеет значения, и будто бы слеп к опасности, которую путинская Россия представляет для американской безопасности и американского общества. Перед нами стоит вопрос, поможет ли Трамп Кремлю в достижении его целей своей антиглобалистской, антинатовской риторикой - и сможет ли он ясно увидеть конец старого миропорядка, ухватить природу войны, в которую нас вовлекли. И хватит ли ему проницательности и духа противоречия, чтобы выиграть эту войну", - полагает Маккью.

"Россия не надеется быть как мы или стать сильнее нас. Вместо этого ее лидеры хотят, чтобы Запад - и особенно НАТО и Америка - стал слабее и раздробленнее, пока мы не сделаемся такими же сломленными, какой она считает себя. Никакая перезагрузка не будет успешной, кто бы за ней ни стоял, потому что путинской России нужны Соединенные Штаты Америки в качестве врага", - говорится в статье.