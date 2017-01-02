Президент немецкого ФК "Бавария" выступил против антироссийской политики Германии

Президент мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Ули Хёнесс выступил против антироссийского курса в немецкой политике в своем интервью немецкой газете Tageszeitung.

"Я вижу большую проблему в том, что мы в Германии так остро критикуем Россию и так уничижительно отзываемся о ней, - заявил Хёнесс. - Мне, конечно, известно, что в России есть не только добрые самаритяне и благотворители, но я верю в то, что было бы разумно заниматься проблемами этого мира вместе с русскими и Америкой".

"Если бы эти три силы - Европа, Америка и Россия - сотрудничали друг с другом, многие проблемы можно было бы решить в кратчайшие сроки", - утверждает Хёнесс. Если же, по мнению спортивного функционера, "подобное сотрудничество налажено не будет, то нынешнюю ситуацию, которая постоянно обостряется, улучшить не удастся".

"Причем именно в Германии уже много лет сильны антироссийские настроения, что я считаю совершенно неправильным", - добавил он. В заключение Хёнесс добавил, что "люди, которые разговаривают друг с другом, не ведут войн".