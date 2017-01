2 января 2017 г. Джош Глэнси | The Times Трамп под огнем из-за крепкой мужской дружбы с Путиным "Кажется, ничто не может подмочить теплые чувства Дональда Трампа к Владимиру Путину, - отмечает Джош Глэнси в The Times. - В пятницу днем, посреди дипломатической ссоры из-за шпионажа между Вашингтоном и Москвой, Трамп пошел в Twitter, чтобы выразить восхищение поведением Путина, назвав его "очень умным". Однако единодушные опасения членов Конгресса от Республиканской и Демократической партий по поводу симпатии Трампа к Путину и его нежелания воспринимать всерьез вмешательство Кремля в американские выборы могут стать первым серьезным испытанием для избранного президента, говорится в статье. "На этой неделе Джон Маккейн - глава комитета Сената по вооруженным силам и страстный критик Путина - должен запустить расследование русских взломов. Уходящая администрация президента Барака Обамы также должна опубликовать отчет о полных масштабах этой деятельности", - передает автор. "Если Трамп проигнорирует это, станет очевидно, что у нас есть повод опасаться за национальную безопасность, - сказал президент консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер. - Это уже не "Америка прежде всего", а "Трамп прежде всего". Это может ему повредить". "Маккейн, проведший канун нового года с украинской армией, сенатор-республиканец Линдси Грэм и несколько ведущих демократов также призывают наложить на Россию больше санкций в подкрепление к назначенным Обамой на прошлой неделе, когда он выслал из Америки за шпионаж 35 российских дипломатов", - сообщает журналист. "Кроме того, сложности у Трампа могут возникнуть в связи с назначенным на этот месяц слушанием в Сенате по поводу утверждения кандидатуры Рекса Тиллерсона, которого он выбрал на должность государственного секретаря. Ястребы американских оборонных кругов уже критиковали Тиллерсона - главу нефтяного гиганта ExxonMobil -за давние связи с Путиным, который в 2013 году наградил его российским орденом Дружбы. Демократы намерены сделать эту проблему центральной темой его слушания", - говорится в статье. Источник: The Times