3 февраля 2017 г. Майкл Вейсс | The Daily Beast Путин отравил еще одного противника? "Владимир Кара-Мурза почувствовал недомогание в поезде, когда возвращался из Твери, где только что показал фильм в память об убитом российском диссиденте, бывшем вице-премьере Борисе Немцове", - пишет журналист The Daily Beast Майкл Вейсс. "По словам одного нашего общего друга, "он пошутил, что, возможно, Сибирь ему не подходит". Он явно и думать не думал, что у него вот-вот произойдет то же самое катастрофическое "отключение" организма, которое два года назад едва не привело к его смерти", - продолжает автор. В четверг утром "Кара-Мурза был помещен в отделение интенсивной терапии одной из московских больниц, затем его подключили к аппаратам жизнеобеспечения и ввели в медицинскую искусственную кому. Внутренние органы у него отказали. По какой причине, не знает никто на момент, когда я пишу эти строки. Странно, но происходит именно то, что происходило с ним раньше", - пишет Вейсс. "Клиническая картина, по словам его врачей, такая же, как и в прошлый раз", - сказала в интервью "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" жена Владимира Кара-Мурзы Евгения. "Прошлый раз был в конце мая 2015 года", - напоминает автор. Тогда, после внезапного обморока, состояние Кара-Мурзы все более ухудшалось. "Легкие, печень, почки и сердце перестали функционировать, головной мозг начал разбухать. По оценке врачей, его шанс на выживание составлял 5%", - пишет автор, напоминая, что в феврале того же года был убит Немцов. Тогда лечащие врачи Кара-Мурзы в Москве заключили, что он отравился чрезмерной дозой антидепрессанта "циталопрам", который действительно принимал несколько лет. "За эти утверждения охотно ухватилось LifeNews, связанное с российской разведкой, дабы развеять немедленно возникшие и естественные подозрения в том, что имело место преступление", - говорится в статье. По словам автора, авторитетные специалисты-медики усомнились в вышеизложенной версии отравления. Кара-Мурза невероятным образом выжил. Вейсс замечает: "У врагов Путина на протяжении многих лет была дурная привычка проглатывать что-то неподходящее, от диоксина и полония до "цветов-убийц". Основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский сделал Кара-Мурзу "своим официальным представителем в стране, куда сам олигарх-изгнанник не может вернуться, пока Путин остается у власти", говорится в статье. Вейсс также напоминает, что Кара-Мурза лоббировал в Конгрессе США "Закон Магнитского". "Задолго до Украины, Сирии и перспективы президентства Хиллари Клинтон этот правозащитный закон представлял собой, в воображении Путина, самую непосредственную угрозу ему со стороны Запада", - говорится в статье. "Быть доверенным лицом одного видного противника Кремля - это рискованно. Быть доверенным лицом двоих - нарываться на неприятности. Быть доверенным лицом троих - знак, что тебе не выдадут страховой полис", - пишет автор. В феврале 2016 года Рамзан Кадыров разместил в Instagram фото Кара-Мурзы и другого члена "Парнаса" Михаила Касьянова, сделанное через оптический прицел. Снимок сопровождался подписью: "Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет!" "Многие оппозиционеры истолковали это как угрозу смертью", - напоминает автор. "Однако зловеще, что Кадыров употребил примерно то же самое выражение: "Кто не понял, тот поймет" 25 мая 2015 года - за день до того, как у Володи случилось отравление", - пишет Вейсс. Журналист вспоминает, как встретился с Кара-Мурзой в Вашингтоне спустя несколько месяцев после его тяжелой болезни. "Володя был полностью уверен, что его отравили по приказу силовиков", - пишет он. Тогда Вейсс спросил, твердо ли Кара-Мурза решил вернуться в Россию: "Если в первый раз они промазали, разве они не сделают вторую попытку?" "А какая польза от меня здесь? - ответил он. - Вся суть в том, чтобы объяснять россиянам все про их страну и какой она может стать, пока еще не выросло новое поколение, не имеющее никакого понятия о свободе. Как я могу делать это, сидя здесь?" Источник: The Daily Beast