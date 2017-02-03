В эру Трампа даже интимные связи приобретают идеологическую окраску

Раскол, стоящий за избирательной кампанией 2016 года и победой Трампа, распространился даже на интимные связи, уверяет корреспондент El Pais Николас Алонсо.

В США переживают бум сайты знакомств, предназначенные либо только для избирателей Трампа, либо для его противников. Для первой категории создан сайт TrumpSingles.com. По словам автора, у него есть пользователи не только в США, но и в Великобритании и России. "В ноябре, после победы Трампа, месячная плата за пользование сайтом выросла с 5 долларов почти до 20, но, по словам его основателей, число пользователей все равно растет", - говорится в статье.

Приложение Maple Match "помогает американцам найти в Канаде идеальную пару, чтобы спасти их от ужасающе-кошмарного президентства Трампа", как пишут его создатели. В прошлом году 19% американцев заявили в соцопросе, что в случае победы Трампа задумаются о переезде в Канаду.

В период праймериз возникли сайты знакомств для последователей Берни Сандерса или электората Либертарианской партии. Но эти кандидаты потерпели фиаско, и теперь сайты намерены провести ребрендинг.

Автор сообщает, что в Великобритании появился сайт Better Together, называющий себя "уникальной службой знакомств для тех, кто знает, что в составе Европы Великобритания сильнее".