Жители панельного дома в Лейпциге поставили забор из страха перед беженцами

Жители панельного дома в районе Грюнау немецкого города Лейпциг поставили забор высотой в 1,63 метра вокруг своего дома из страха перед беженцами из близлежащего общежития, сообщает немецкий Focus со ссылкой на газету Bild.

Будущее общежитие для мигрантов, расположенное всего в ста метрах от жилого дома, еще не заселено: прибытие примерно 300 беженцев ожидается лишь в марте. Здание почти десять лет пустовало, но теперь там проводится капитальный ремонт, на который выделено 6 млн евро.

Жители района, как сообщается далее, пока не знают, "какой контингент заселят в общежитие, но они, по всей видимости, уже опасаются такого соседства". Решение об установке забора было принято на собрании жильцов еще летом. Стоимость забора вместе с установкой составила 20 тыс. евро.

Между тем отнюдь не все местные жители довольны забором. "Теперь мы чувствуем себя, словно в гетто", - заявил изданию Focus один из жителей. Другой пожаловался на то, что теперь из-за забора жильцам приходится идти далеко в обход, что представляет проблему "прежде всего для пожилых людей". "Вот тут следует спросить, кто кого загоняет за забор", - говорит он.