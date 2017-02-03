Ошибочный шаг в связи с российскими санкциями может иметь катастрофические последствия для США

"Президент Дональд Трамп неоднократно предлагал снять американские санкции с России, чтобы наладить отношения с президентом Владимиром Путиным. В четверг Министерство финансов США внесло небольшую поправку в ныне действующий режим санкций, разрешив американским фирмам сотрудничать с российской ФСБ в восстановлении продаж технологий шифрования в Россию", - пишет в Foreign Policy Элизабет Розенберг, с 2009 по 2013 годы занимавшая должность старшего советника в Минфине США.

В целом в рамках режима санкций перемена незначительна, но надо надеяться, пишет автор, что это не начало более масштабного ослабления. Администрация Трампа подвергнет риску репутацию США и важные альянсы с партнерами по безопасности, если отменит эффективные экономические санкции против России.

"Если Трамп будет настойчиво продвигать план одностороннего снятия санкций, он сокрушит тщательно скоординированную трансатлантическую внешнеполитическую позицию по России, созданную столь многими из моих коллег в Министерстве финансов и Госдепартаменте", - предупреждает Розенберг.

"Европейские чиновники говорят мне (и всем остальным, кого беспокоят вопросы европейского единства, безопасности и трансатлантических взаимоотношений), что они постараются остаться на стороне США, но и сохранить твердую позицию по отношению к Москве. Раскол между британским премьером Терезой Мэй и канцлером Германии Ангелой Меркель по российской политике может оказаться в центре внимания. Европейская договоренность по санкциям, возможно, рухнет. И это смятение и разрыв трансатлантических связей будут чрезвычайно выгодны Путину", - говорится в статье.

"Что еще важнее: в дальнейшем те, кто окажется под санкциями, с меньшей вероятностью будут воспринимать их всерьез и будут пытаться обойти их, а не конструктивно изменить свое поведение. В итоге это подорвет способность Трампа и его преемников использовать санкции как политический инструмент", - полагает Розенберг.