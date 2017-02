3 февраля 2017 г. Дэвид Дж.Линч | Financial Times США "уточняют" санкции, наложенные на российскую спецслужбу "В четверг Министерство финансов США модифицировало санкции, наложенные на главную спецслужбу России администрацией Обамы в конце прошлого года в ответ на попытки Москвы повлиять на президентские выборы в США, - сообщает Дэвид Дж.Линч, корреспондент The Financial Times. - Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси обвинила президента в том, что он преподнес Путину подарок в благодарность за вмешательство в выборы". "Однако эксперты по санкциям назвали это изменение рутинным уточнением, сделанным в интересах американских компаний, а не России", - указывает журналист. "Всем надо сделать шаг назад и глубокий вдох, - заявил вашингтонский юрист Дуг Якобсон, специализирующийся на международной торговле. - Это не подарок Трампа Путину". Наложенные в декабре санкции заключались в запрете на все сделки с четырьмя россиянами и пятью российскими организациями, в том числе ФСБ. "В последние недели американские компании, например Microsoft и Cisco, и промышленные отраслевые группы жаловались, что санкции мешают им получать документы, необходимые для торговли с Россией, - говорится в статье. - Изменение санкций, которое Якобсон назвал "устранением нежелательных последствий", позволяет американским компаниям платить ФСБ за необходимые разрешения. Однако продажи такой продукции этой спецслужбе - преемнице КГБ времен холодной войны - по-прежнему запрещены". Источник: Financial Times