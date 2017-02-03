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3 февраля 2017 г.
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3 февраля 2017 г.

Дэвид Дж.Линч | Financial Times

США "уточняют" санкции, наложенные на российскую спецслужбу

"В четверг Министерство финансов США модифицировало санкции, наложенные на главную спецслужбу России администрацией Обамы в конце прошлого года в ответ на попытки Москвы повлиять на президентские выборы в США, - сообщает Дэвид Дж.Линч, корреспондент The Financial Times. - Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси обвинила президента в том, что он преподнес Путину подарок в благодарность за вмешательство в выборы".

"Однако эксперты по санкциям назвали это изменение рутинным уточнением, сделанным в интересах американских компаний, а не России", - указывает журналист.

"Всем надо сделать шаг назад и глубокий вдох, - заявил вашингтонский юрист Дуг Якобсон, специализирующийся на международной торговле. - Это не подарок Трампа Путину".

Наложенные в декабре санкции заключались в запрете на все сделки с четырьмя россиянами и пятью российскими организациями, в том числе ФСБ.

"В последние недели американские компании, например Microsoft и Cisco, и промышленные отраслевые группы жаловались, что санкции мешают им получать документы, необходимые для торговли с Россией, - говорится в статье. - Изменение санкций, которое Якобсон назвал "устранением нежелательных последствий", позволяет американским компаниям платить ФСБ за необходимые разрешения. Однако продажи такой продукции этой спецслужбе - преемнице КГБ времен холодной войны - по-прежнему запрещены".

Источник: Financial Times


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