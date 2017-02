3 февраля 2017 г. Ивэн Макаскилл | The Guardian Министр обороны Британии: НАТО должно защищать западную демократию от российского хакерства НАТО должно начать борьбу в киберпространстве с российским хакерством, целью которого является подрыв демократии в США и Западной Европе, заявил британский министр обороны Майкл Фэллон. Об этом пишет The Guardian. "В своих самых на данный момент критических заявлениях о России он обвинил ее в нападках на США, Францию, Голландию, Болгарию и Черногорию, которая должна стать полноправным членом НАТО в этом году", - говорится в статье. Фэллон обвинил Россию в том, что она способствовала созданию эпохи ложной информации. "Сейчас мы видим страну, которая, сделав дезинформацию своим оружием, создала то, что сейчас мы можем считать эпохой "постправды". Составной частью этого является использование кибероружия с целью подрыва наиболее важной инфраструктуры и разрушение демократического механизма", - заявил британский министр. По словам Фэллона, в прошлом году в России произошли качественные изменения, которые привели к росту кибератак. Он отметил: "Россия, очевидно, испытывает НАТО и Запад. Она стремится расширить свою сферу влияния, дестабилизировать страны и ослабить альянс. Она подрывает национальную безопасность многих союзников и международную систему, основанную на правилах". "Следовательно, в наших и европейских интересах сохранять силу НАТО, сдерживать Россию и переубеждать ее идти по этому пути", - отметил Фэллон. Существуют области, в которых Запад может сотрудничать с Россией и делает это, признал Фэллон. Однако, по его словам, Россия, решившая стать стратегическим соперником Запада, не может рассчитывать на отношения в обычном режиме. "Отчасти наш ответ состоит в том, что НАТО и Запад должны делать больше, чтобы бороться с ложной реальностью, продвигаемой при помощи дезинформации в советском духе. Что бы другое мы ни делали в плане сдерживания и диалога, мы должны противостоять путинской "Правде" при помощи более быстрой истины... Мы должны бросить вызов таким службам сообщений, как RT", - сказал Фэллон. Источник: The Guardian