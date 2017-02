3 февраля 2017 г. Обзор прессы | Inopressa Если Трамп сдаст Украину Путину, вся надежда на Германию Если президент США Дональд Трамп все же пойдет на "невыгодную сделку" с Путиным и отменит антироссийские санкции, закрыв глаза на судьбу Украины, то ЕС во главе с Ангелой Меркель должен взять на себя задачу по защите украинских интересов, пишут американские и британские СМИ. Также англоязычная пресса отмечает, что Минские соглашения "дискредитированы" и нуждаются в перезапуске по инициативе Германии. "Дональд Трамп говорит, что сразу опознает невыгодную сделку, когда с таковой сталкивается, а это именно то, что ему предлагает Путин по Украине", - говорится в редакционной статье британского делового издания Financial Times. Вот каково значение эскалации в Восточной Украине, начавшейся на этой неделе, считает газета. Ожесточение боевых действий "еще больше дискредитирует соглашение "Минск-2", которое уже и так было дипломатической фикцией для большинства людей за пределами Ведомства федерального канцлера Германии", говорится в статье. Как пишет британское издание, Путин, вероятно, "пытается консолидировать присоединенные территории на Восточной Украине, готовясь к "большой сделке" с Вашингтоном, которая может повлечь снятие санкций, мотивированных ситуацией на Украине, в обмен на сотрудничество Москвы в других сферах, таких как терроризм и ядерное разоружение". "Проблема такой договоренности, - считает FT, - в том, что она позволит Путину привязать шаги, которые он должен был бы в любом случае предпринимать, к предоставлению ему свободы действий у границ НАТО". Такая ситуация, подытоживает газета, "может создать прецедент того, что Москве дозволено нарушать суверенитет в Европе, избегая последствий путем договоренностей". Американское деловое издание The Wall Street Journal в своей редакционной статье связывает возобновление конфликта в Донбассе с "внезапным вакуумом американского лидерства на Украине". Как пишет газета, "жизнь соглашений "Минск-2", которые должны были принести мир на Восточную Украину, поддерживается искусственным образом". Минский процесс срочно нуждается в оживлении посредством креативной дипломатии, а пустоту, оставленную администрацией Трампа, должна заполнить Европа и, прежде всего, Ангела Меркель, главный переговорщик в Минских соглашениях, говорится в статье. Меркель и другие европейские и мировые лидеры должны, по словам издания, "убедить Трампа не идти на какую бы то ни было "сделку" с Путиным ценою интересов Украины". Если все же президент США "отменит антироссийские санкции, не добившись значимых уступок по восстановлению и гарантии суверенитета Украины, Меркель должна быть готова к тому, чтобы укрепить решимость европейских лидеров сохранять европейские меры" против России, пишет The Wall Street Journal. "Поскольку ЕС - более крупный торговый партнер для России, чем США, это может убедить Москву в том, что продвижение по урегулированию на Украине - в ее национальных интересах", - подытоживает издание.