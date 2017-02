3 февраля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Неуместный" сигнал России по санкциям США "уточнили" режим санкций в отношении ФСБ: американские компании вновь будут, как положено в России, получать от ФСБ лицензии на ввоз электроники. По словам критиков, "Трамп сделал подарок Путину". СМИ пишут: "Надо надеяться, что разрешение американским фирмам контактировать с российской спецслужбой - не начало масштабного ослабления санкций, иначе Трамп подвергнет риску действенность этого инструмента". Минфин США ослабил санкции против российской спецслужбы ФСБ, введенные в конце декабря Бараком Обамой, пишет обозреватель Neue Zuercher Zeitung Беньямин Трибе. Тогда в качестве возмездия за российские кибератаки на президентские выборы в США, устроенные по указанию Кремля, Обама запретил американским компаниям заключать сделки с ФСБ, что, согласно российским сообщениям, поставило под вопрос экспорт американских IT-технологий и электроники. Представитель Белого дома подчеркнул, что нынешний шаг - это не ослабление санкций, а лишь уточнение ограничительных мер. "Для ввоза в Россию любой электроники, имеющей технологию кодирования данных, компаниям приходится получать разрешение у ФСБ", и это касается всего - от смартфонов и планшетов до беспроводных мышей для компьютеров, пишет автор. Является ли получение такого разрешения сделкой? Отныне приобретение лицензий и сертификатов у ФСБ на сумму до 5 тыс. долларов не будет проблемой. При этом американским компаниям по-прежнему запрещается продавать любые товары ФСБ, а также экспортировать какую бы то ни было продукцию в Крым, добавляет автор. Сообщая, что Минфин США подкорректировал санкции, корреспондент The Financial Times пишет: "Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси обвинила президента в том, что он преподнес Путину подарок в благодарность за вмешательство в выборы". Однако эксперты по санкциям назвали это изменение рутинным уточнением, сделанным в интересах американских компаний, а не России. "Всем надо сделать шаг назад и глубокий вдох, - заявил вашингтонский юрист Дуг Якобсон, специализирующийся на международной торговле. - Это не подарок Трампа Путину". Изменение санкций, которое Якобсон назвал "устранением нежелательных последствий", позволяет американским компаниям платить ФСБ за необходимые разрешения. "Администрация Трампа изменила действующий режим санкций против российской ФСБ с целью внести необходимую техническую поправку, но это вызвало резкие возражения критиков президента Трампа", - пишет The Wall Street Journal. "Даже сторонники этой меры отметили, что принимать ее так скоро после вступления Трампа в должность значит вызывать политические трения", - отмечает журналистка Фелисия Шварц. "Возможно, это не так уж важно, но крайне неуместно", - сказал советник президента, республиканец, занимающий жесткую позицию по России. Сенатор-демократ Марк Уорнер, высокопоставленный член Сенатского комитета по разведке, заявил: "Эта незначительная мера не должна стать первым шагом в ослаблении или даже снятии санкций с тех самых разведслужб, которые вмешивались в наши президентские выборы". "Президент Трамп неоднократно предлагал снять американские санкции с России, чтобы наладить отношения с президентом Путиным. В четверг Министерство финансов США внесло небольшую поправку в ныне действующий режим санкций", - пишет в Foreign Policy Элизабет Розенберг, с 2009 по 2013 годы занимавшая должность старшего советника в Минфине США. В целом в рамках режима санкций перемена незначительна, но надо надеяться, пишет автор, что это не начало более масштабного ослабления. Администрация Трампа подвергнет риску репутацию США и важные альянсы с партнерами по безопасности, если отменит эффективные экономические санкции против России. "Если Трамп будет настойчиво продвигать план одностороннего снятия санкций, он сокрушит тщательно скоординированную трансатлантическую внешнеполитическую позицию по России, созданную столь многими из моих коллег в Минфине и Госдепартаменте", - предупреждает Розенберг. "Европейские чиновники говорят мне, что они постараются остаться на стороне США, но и сохранить твердую позицию по отношению к Москве", - пишет автор. Она допускает, что "европейская договоренность по санкциям, возможно, рухнет" и "это смятение и разрыв трансатлантических связей будут чрезвычайно выгодны Путину". "Что еще важнее: в дальнейшем те, кто окажется под санкциями, с меньшей вероятностью будут воспринимать их всерьез и будут пытаться обойти их, а не конструктивно изменить свое поведение. В итоге это подорвет способность Трампа и его преемников использовать санкции как политический инструмент", - указывает Розенберг.