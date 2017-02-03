Россия должна вернуться в "Большую восьмерку"

"Был дан ход итальянской инициативе по возвращению Российской Федерации в "Большую восьмерку". Это справедливая и своевременная инициатива, которая принимает во внимание и интересы нашей страны", - пишут в итальянском экономическом издании Italia Oggi бывший замминистра экономики Италии Марио Леттьери и экономист Паоло Раймонди. По словам авторов статьи, главы Итальянского совета европейского движения (Cime), института социальных исследования Eurispes и Итальянского института Азии и Средиземноморья (Asiamed) написали открытое письмо премьер-министру Италии Паоло Джентилони, призвав итальянское правительство "способствовать приезду президента Владимира Путина на саммит в Таормине во имя строительства "мостов" и необходимого, истинного и позитивного мирного сотрудничества, направленного на эффективную кооперацию народов".

Как напоминают эксперты, Италия с 1 января председательствует в "Большой семерке", и следующая встреча мировых лидеров состоится на Сицилии, в Таормине, в мае. "В этой связи мы считаем, что эта встреча может дать возможность Италии настаивать на запуске нового конструктивного диалога с Москвой", - пишут авторы. "Россия, и это ясно всем, - важный партнер, - отмечают они. - Тем более она важна для ЕС, если мы действительно хотим предпринимать действия по разрешению многочисленных глобальных вопросов". Поэтому, заявляют авторы, они считают позитивным то, что премьер-министр Джентилони уже "подчеркнул необходимость для всех оставить в прошлом логику холодной войны, не отказываясь, однако, от принципов".

Исключение России из этого формата встречи мировых лидеров "было бы не только несвоевременным и несправедливым, но создало бы впечатление негативного решения, исходящего исключительно от Европы, принимая во внимания недавние заявления президента США", говорится в статье.

"Без России, а также без Китая и Индии, которые никогда не входили в формат, "Большая семерка" рискует восприниматься в мире как клуб друзей Запада", - считают авторы. Да, соглашаются эксперты, члены этого клуба занимают по объему ВВП первые строчки мирового рейтинга, но их экономики переживают длительную стагнацию. До сих пор длящиеся перекрестные санкции с Россией вредят исключительно европейским экономикам и, прежде всего, Италии, пишут Леттьери и Раймонди. Принимая это во внимание, Италия, по словам авторов, "не может не воспользоваться возможностью, которую дает ей Таормина, чтобы взять на себя более весомую роль на международной сцене, начиная со Средиземноморья и заканчивая той же Европой".