День Дональда Трампа: Австралия, Иран и Шварценеггер

"Президент США Дональд Трамп в четверг разжег очаги международной напряженности, как с австралийским союзником, так и с иранским соперником", - сообщает Le Monde со ссылкой на AFP.

"Я обожаю Австралию как страну, но у нас есть проблема", - заявил 2 февраля Дональд Трамп из Белого дома, напоминая о соглашении о приеме мигрантов, намеченном между Канберрой и его предшественником Бараком Обамой.

Признавая, что Вашингтон должен "уважать" обязательства, взятые администрацией Барака Обамы, Дональд Трамп также счел себя вправе задумываться над текстом, который ранее он оценил в Twitter как "глупый".

Республиканский сенатор Джон Маккейн, у которого часто возникают разногласия с Трампом, позвонил австралийскому послу в Вашингтоне, чтобы уверить его в нерушимой поддержке альянса США и Австралии, пишет редакция.

В другом утреннем твите 45-й президент США также оживил историческую напряженность с Тегераном, после того как Обама пытался ее ослабить: "Иран получил официальное предупреждение в связи с тем, что запустил баллистическую ракету".

Трамп снова назвал "ужасным" соглашение от 2015 года по иранскому ядерному оружию, заключенное между Исламской республикой и великими державами, говорится в статье.

"Ничего не исключено", - ответил он позднее одной журналистке, которая спросила его о американских военных действиях против Тегерана, передает Le Monde.

"Российские санкции, предписанные... Обамой" - таков следующий подзаголовок редакционной статьи.

В документе, опубликованном санкционным подразделением Минфина США (OFAC), говорится о внесении поправок по поводу продажи в Россию оборудования, связанного с информационными технологиями, это касается мобильных телефонов и планшетов.

"OFAC теперь разрешает "отдельные операции" с Россией, внося поправки в директиву от апреля 2015 года, принятую администрацией Обамы. Она были принята с целью противостоять "злонамеренным кибернетическим действиям". Белый дом поспешил опровергнуть утверждение, что эти поправки смягчают санкции. "Я ничего не смягчал", - подтвердил Дональд Трамп. Новое распоряжение нацелено на исправление неожиданных последствий, вызванных предшествующими санкциями, пояснила в четверг одна высокопоставленная чиновница Минфина США", - передает редакция.

Наконец, на традиционном вашингтонском "национальном молитвенном завтраке, где собираются парламентарии всех мастей, Дональд Трамп устроил разнос Арнольду Шварценеггеру, который заменил его в качестве ведущего телешоу "The Celebrity Apprentice" ("Знаменитый подмастерье"), говорится в статье.

"Они привлекли звезду экрана, Арнольда Шварценеггера, чтобы меня заменить. И мы видим, как все вышло, рейтинги резко упали, это полная катастрофа", - сказал Трамп. "Я хочу помолиться за Арнольда и за его рейтинги, окей?" - добавил он под хохот присутствующих.

Актер, олицетворяющий "Терминатора", не позволил себя смутить. "Дональд, у меня прекрасная идея: почему бы нам не поменяться местами? - отреагировал он в коротком видеообращении. - И люди смогут снова спать спокойно...".