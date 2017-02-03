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3 февраля 2017 г.
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3 февраля 2017 г.

Корреспондент | Le Temps

Из страха перед хакерами Нидерланды будут подсчитывать бюллетени на предстоящих выборах вручную

"Министр внутренних дел Рональд Пластерк заявил, что страна откажется от применения программного обеспечения по подсчету голосов на выборах 15 марта, сочтя его слишком уязвимым", - пишет корреспондент Le Temps.

"Бюллетени избирателей в ходе парламентских выборов в марте будут подсчитаны вручную, чтобы избежать попыток взлома системы подсчета со стороны хакеров. Министр внутренних дел Рональд Пластерк объявил об этой мере, последовавшей после обвинений со стороны США относительно попыток российского вмешательства в президентскую избирательную кампанию", - говорится в статье.

"Я не могу исключать, что некоторые государственные субъекты попытаются повлиять на политические решения и общественное мнение Нидерландов с целью извлечения выгоды", - заявил Рональд Пластерк в письме, направленном в парламент. В интервью, данном группе RTL, которое приводит The Guardian, он уточнил, что угрозы могут исходить от России: "Сейчас, когда есть сведения о том, что это могло бы заинтересовать русских, на предстоящих выборах нам следует вернуться к старой доброй ручке и бумаге".

Источник: Le Temps


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